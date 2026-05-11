父は舞台演出家、母はキルト作家の第1人者…現在は息子2人の母 制作現場に同行させる“英才教育”も
映画監督でアーティストの蜷川実花が、13日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
蜷川実花 ＝テレビ朝日提供
極彩色による斬新な写真表現で知られ、映画監督や現代美術など様々な方面で活躍する蜷川。父は舞台演出家・蜷川幸雄さん、母はキルト作家の蜷川宏子という両親のもとで育った。
2人の下で蜷川の感性は幼少期から育まれてきたといい、現在18歳と10歳の息子達にもなるべく制作現場や展覧会に同行させて、将来は同じように芸術家への道を進んでもらいたいと願っているという。
今回は蜷川の写真作品や展覧会での空間アートなど「蜷川実花ワールド」を存分に紹介。制作過程での秘密も紐解いていく。
蜷川実花 ＝テレビ朝日提供
極彩色による斬新な写真表現で知られ、映画監督や現代美術など様々な方面で活躍する蜷川。父は舞台演出家・蜷川幸雄さん、母はキルト作家の蜷川宏子という両親のもとで育った。
2人の下で蜷川の感性は幼少期から育まれてきたといい、現在18歳と10歳の息子達にもなるべく制作現場や展覧会に同行させて、将来は同じように芸術家への道を進んでもらいたいと願っているという。
今回は蜷川の写真作品や展覧会での空間アートなど「蜷川実花ワールド」を存分に紹介。制作過程での秘密も紐解いていく。