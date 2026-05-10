「このビジュで18歳のママなのエグい」益若つばさ、息子の誕生日を祝福する親子ショット！ 「絶対幸せ者」
モデルの益若つばささんは5月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。18歳の誕生日を迎えた息子との親子ショットを披露しました。
【写真】益若つばさ、18歳息子との親子ショット
「誕生日のスニーカーはXのみんなに相談した結果悩みに悩んで王道な『Nike Air More Uptempo '96 "Phamtom"』にしてみました！ 沢山教えてくれてありがとうー！ また来年も頼んだ！！ 笑」と続けました。
この投稿にコメントでは「このビジュで18歳のママなのエグい」「18歳の息子さんがいるようには見えないです！」「つーちゃんの息子さんが18歳成人なんて感慨深過ぎる」「こうやって一緒に誕生日祝ってもらえる息子さん、絶対幸せ者だ」「18歳になっても母子仲良し！ 羨ましいです」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】益若つばさ、18歳息子との親子ショット
「このビジュで18歳のママなのエグい」益若さんは「息子18歳のお誕生日でした！ 世の中的には成人らしい、、！ （実感０）おめでとうー！」とつづり、4枚の写真を投稿。お揃いカラーのトップスを着用した親子リンクコーデで息子の誕生日を祝福する親子ショットを披露しています。
この投稿にコメントでは「このビジュで18歳のママなのエグい」「18歳の息子さんがいるようには見えないです！」「つーちゃんの息子さんが18歳成人なんて感慨深過ぎる」「こうやって一緒に誕生日祝ってもらえる息子さん、絶対幸せ者だ」「18歳になっても母子仲良し！ 羨ましいです」などの声が寄せられています。
「揃いも揃ってエグいほどの可愛さ」4月16日の投稿では、金髪ボブヘアに淡いピンク色のワンピースを着用した、愛犬“うにちゃん”とのショットを披露している益若さん。ファンからは「このガーリーな感じ大人可愛い」「揃いも揃ってエグいほどの可愛さ」「甘め私服可愛すぎ」「ずーっとド甘く居てほしい！！」など称賛の声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)