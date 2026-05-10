ピュアすぎるアイドルとして人気のタレント、那須川天心戦のラウンドガールでも話題となった森脇梨々夏さんが、週刊FLASH2026年5月12日・19日合併号（光文社）に登場。ピュアスマイルでファンを魅了しました。



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恋愛リアリティーショーで人気に火がつき、YouTubeでブレイク後は快進撃が続く森脇さん。もはや代名詞となっている「ピュアすぎる」魅力にあふれた7ページのグラビアです。「芸能のお仕事は決まったお休みがないので、季節の移り変わりに気づきにくい」と語る彼女。自分自身で新しい季節を感じるため、趣味のゴルフにさらに力を入れていくそうです。



【森脇梨々夏さんプロフィール】

もりわきりりか 23歳 2002年5月8日生まれ 兵庫県出身 T161 2020年、恋愛リアリティーショー『恋する♡週末ホームステイ』（ABEMA）に出演し話題に。YouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』のドッキリ企画で見せるピュアすぎるリアクションが注目され、現在はバラエティ番組出演も増えている。『ダイアン津田のバーディーチャンす〜』（東海テレビ）にレギュラー出演中。