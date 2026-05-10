6回に石田のシンカーを粉砕

■阪神 3ー0 DeNA（10日・甲子園）

阪神は10日、甲子園球場で行われたDeNA戦に勝利した。本拠地での連敗を「2」でストップ。主砲の佐藤輝明内野手がセ・リーグ最速で10号を放ち、勝利に貢献した。

佐藤は「4番・三塁」で先発出場。石田裕太郎投手の前に第1打席は一ゴロ、4回2死二塁の第2打席は申告敬遠で勝負を避けられた。前日9日も初回に申告敬遠をされるなど、相手バッテリーの警戒はマックスだった。その中で迎えた第3打席で魅せた。

1-0の6回、石田がカウント2-1から投じた外角のシンカーを振り抜いた。やや先っぽで捉えたような形だったが、打球はセンター左に着弾。「NPB+」によると打球速度173.3キロ、飛距離121.3メートル、角度30度の一発に、聖地は大歓声が起きた。8回の第4打席はニゴロだった。

佐藤はこの日の一発でセ・リーグ最速での2桁本塁打に到達した。打率.377、10本塁打、30打点はいずれもリーグトップ。3冠王を維持している。他にもOPSや長打率など、数々の打撃カテゴリーで1位に立ち、球界最強打者として君臨している。（Full-Count編集部）