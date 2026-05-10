

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した蓬莱 舞





「制コレ22」のグランプリで、俳優としても活躍中の蓬莱 舞（ほうらい・まい）が、5月11日（月）発売『週刊プレイボーイ21号』のグラビアに登場。16歳から始まった物語は、20歳で新章へ。その眼差しも、その仕草も、色気を帯びていく――。

【写真】色気を帯びていく蓬莱 舞のグラビア

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【クレーンゲームにハマってます】

――今回は和風というか、少しレトロな雰囲気のグラビアだったね。

蓬莱 今までは水着もシンプルな感じのものが多かったと思うんですけど、今回は柄が入っていたり、ゴールドが使われていたり、華やかな衣装が多くて。今までとはまた違う感じで撮ってもらえたので、すごく楽しかったです。

――お気に入りのカットは？

蓬莱 お風呂で撮ったカットです。扉のページにも使われているんですけど、そのときの水着がめちゃくちゃかわいくて。紫とオレンジの組み合わせがすごく好きでした。水着なんですけど、ちょっと着物っぽい感じもあって、今回のテーマにも合っていたと思います。

――今回は旧小津安二郎邸での撮影だったよね。

蓬莱 すごい豪邸でした。敷地も広くて、いろいろな場所で撮影しました。家の前にトンネルみたいな場所があったり、離れにお風呂があったりして、そこから外が見える感じで、旅館みたいでした。建物自体は古いんですけど、すごくきれいに管理されていて、歴史を感じました。

――今回のグラビアで特に注目してほしいポイントは？

蓬莱 写真も見てほしいんですけど、衣装がどれも本当にかわいいので、そこも注目してほしいです。普段あまり柄物を着ることがないので新鮮でした。レースを重ねて着ている衣装もあったり、細かいところまでかわいかったです。

――最近何かハマっていることはある？

蓬莱 カプセルトイも引き続き好きなんですけど、最近はクレーンゲームにハマってます。

――クレーンゲームは得意なの？

蓬莱 うまくなりました。けっこう取れます。この前は『魔法少女まどか☆マギカ』のフィギュアを取りました。2000円も使っていないくらいで、割とすぐ取れました。

――1回100円の台で？

蓬莱 はい。十数回くらいで取れたと思います。でも、もっと早く取れる日もあります。金額の上限は決めてなくて取れるまでやっちゃいます（笑）。でも、取れなかった日はないです。

――最高でどのくらいつぎ込んだ？

蓬莱 4000円、5000円くらい使ったことはあります。

――それだと買ったほうが安いんじゃないの。

蓬莱 本当にそうなんです（笑）。でも、取ることが楽しいんです。もちろんフィギュア自体もお目当ての物なので、取れた景品は家に飾っています。

――景品は家にどのくらいあるの？

蓬莱 かなりあります。ぬいぐるみもフィギュアもたくさんあります。お菓子もよく取ります。ミニドーナツとかカルパスとか、箱で取れるものがあるんですよ。

――お菓子もクレーンゲームで？

蓬莱 最近、お菓子をあまり買っていないです。クレーンゲームで取っているので（笑）。箱で取れるとお得なんです。でも、たくさんありすぎて困ることもあって、そのときは人に配っています。

――今、一番欲しい景品は？

蓬莱 『メイドインアビス』のナナチというキャラクターのフィギュアです。明日（取材時）ゲームセンターに登場するんですよ。もともと3月に出る予定だったのが延期になって4月になったので、ずっと楽しみに待っていました。

――最近はプライベートで韓国に行ったとか。

蓬莱 ごはんを食べたり、買い物をしたり、エステに行ったりしました。4泊くらいしたので、かなり満喫しました。洋服もコスメも本当に買いすぎちゃいました。

――最後に読者へメッセージを。

蓬莱 今回は、いつもと違う大正ロマンっぽい雰囲気で撮っていただきました。衣装が本当にかわいくて、写真もすごくきれいなので、ぜひ細かいところまで見てほしいです。SNSもこれからもっと頑張るので、そちらもチェックしてもらえたらうれしいです。

スタイリング／設楽和代 ヘア＆メイク／白水真佑子

●蓬莱 舞（ほうらい・まい）

2006年1月17日生まれ 静岡県出身

身長160cm B86 W58 H84

血液型＝A型

○『週刊ヤングジャンプ』主催オーディション「制コレ22」でグランプリを受賞。昨年、ABEMAオリジナルドラマ『死ぬほど愛して』（ABEMA、Netflix）に出演し話題に。ショートドラマアプリ・BUMPで配信中の『私が推しに壊されるまで〜メン地下の罠〜』で主演。2nd写真集『ラストシーン』（光文社）が発売中。

公式Instagram【@horai.mai】

公式X【@horai_mai】



蓬莱 舞デジタル写真集『もう無邪気ではいられない。』 撮影／宮本賢一 価格／1100円（税込）





取材・文／西山麻美 撮影／宮本賢一