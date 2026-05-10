卓球の世界選手権団体戦（１０日、英ロンドン）の女子決勝を前に、中国メディアが展望記事を掲載している。

９日の準決勝では日本と中国が決勝進出を決めた。前評判通りの戦いを見せてきた両チームが金メダルを懸けて争うが、中国メディア「捜狐」は「中国チームは日本にどう勝つのか？孫穎沙と張本美和（木下グループ）の対決が勝敗を分ける！」との見出しで特集を組んでいる。

同メディアは張本が２試合に出場すると予想した上で「孫穎沙と王曼碰がともに張本と対戦することになるだろう。その場合は両チームの総合的な実力はほぼ互角となる。ただ、張本が２点取れなかった場合は日本が勝利する可能性は大きく低下する」と分析した。

カットマンの橋本帆乃香（デンソー）については「王曼碰はオールラウンドな選手だが、橋本には苦戦している。一進一退の攻防は体力的に厳しくなるだろう。日本の卓球チームは孫穎沙と王曼碰を研究している」と指摘した。

同メディアによると、中国にとって最も嫌なパターンは張本が２勝を挙げた上で、橋本が王曼碰を下すことだ。５５年ぶりの金メダルを目指す日本は、果たしてどんな戦いを見せてくれるのだろうか。