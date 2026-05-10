英ロンドンで開催されている卓球の世界選手‌権団体戦は、男女ともに決勝で日本と中国が対戦することに決まった。

準決勝が9日に行われ、女子では日本がドイツを3-0、中国がルーマニアを3-0でそれぞれ下した。男子では日本が台湾に3-0、中国がフランスに3-1でそれぞれ勝利した。

中国のスポーツ系セルフメディア、仰望天空的独行者は10日に配信した記事で、女子の決勝について「中国が優位と見る」と展望。注目点として、昨年から今年にかけて中国のトップ選手を下してきた橋本帆乃香の名前を挙げ、そのカットは中国勢にとって最大の脅威だと伝えた。また張本美和と早田ひなの実力も認めた上で、孫穎莎（スン・インシャー）と王曼碰（ワン・マンユー）との対戦では分が悪いため、最大の見どころは中国が3-0で日本を下せるかどうかだと伝えた。

男子の決勝については「五分五分」と展望。張本智和と松島輝空はともに近年の対戦で王楚欽（ワン・チューチン）を下したことがあり実力が伯仲しているとし、中国の優勝の鍵は王が2勝できるかどうか、そして林詩棟（リン・シードン）と梁靖崑（リアン・ジンクン）が本来の実力を発揮できるかどうかにかかっていると伝えた。（翻訳・編集/柳川）