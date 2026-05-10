人気チャンネル「しゅんの節約生活」直伝！仕事終わりに作る簡単「どんぶり飯」3選
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YouTubeチャンネル「しゅんの節約生活」が、「【1人暮らし節約生活】仕事終わりの晩ご飯、３日間の簡単美味しい『どんぶり飯』で幸せご飯！！」と題した動画を公開しました。仕事終わりにサッと作れる、簡単で満足度の高い3日分のどんぶりレシピを紹介しています。
動画では、「玉ねぎたっぷり牛丼」「トロっと長ネギチキン丼」「鶏ももと長ネギの醤油煮丼」の3品を調理。初日は玉ねぎの甘みを活かしたお手軽な牛丼、2日目は片栗粉をまぶしてトロッと仕上げたチキン丼を披露し、どちらも食欲をそそる仕上がりとなっています。
3日目の「鶏ももと長ネギの醤油煮丼」では、鶏もも肉を切らずに丸ごと長ネギと一緒にフライパンに入れ、醤油やみりんなどの調味料でじっくりと煮込みます。鶏肉を取り出してカットしご飯にのせた後、残った煮汁を煮詰めて特製ソースにする工夫も見せました。実食シーンでは、「凄くしっとり柔らかで最高に旨い」と絶賛しつつも、「あんかけにした方がしっかり絡んで美味しい気がしました」と、さらなる美味への探求心も覗かせています。
毎日の献立作りに悩む人や、節約しつつも美味しいものを食べたい人は、ぜひこのレシピを参考に、至福のどんぶり飯を味わってみてはいかがでしょうか。
【レシピ】鶏ももと長ネギの醤油煮丼
［材料］
・鶏もも肉
・長ネギ
・水
・醤油
・料理酒
・みりん
・砂糖
［作り方］
1. 長ネギを4～5cmの長さにカットする。
2. フライパンに鶏もも肉と長ネギを入れ、水、醤油、料理酒、みりん、砂糖を加える。
3. 沸騰してきたら蓋をし、弱火で7分煮込む。
4. 蓋を開けて鶏肉を裏返し、中火でさらに2分ほど煮込む。
5. 鶏肉を取り出して食べやすい大きさに切り、ご飯の上にのせる。一緒に煮込んだ長ネギも添える。
6. フライパンに残った煮汁を煮詰めてソースを作り、上からたっぷりとかければ完成。
動画では、「玉ねぎたっぷり牛丼」「トロっと長ネギチキン丼」「鶏ももと長ネギの醤油煮丼」の3品を調理。初日は玉ねぎの甘みを活かしたお手軽な牛丼、2日目は片栗粉をまぶしてトロッと仕上げたチキン丼を披露し、どちらも食欲をそそる仕上がりとなっています。
3日目の「鶏ももと長ネギの醤油煮丼」では、鶏もも肉を切らずに丸ごと長ネギと一緒にフライパンに入れ、醤油やみりんなどの調味料でじっくりと煮込みます。鶏肉を取り出してカットしご飯にのせた後、残った煮汁を煮詰めて特製ソースにする工夫も見せました。実食シーンでは、「凄くしっとり柔らかで最高に旨い」と絶賛しつつも、「あんかけにした方がしっかり絡んで美味しい気がしました」と、さらなる美味への探求心も覗かせています。
毎日の献立作りに悩む人や、節約しつつも美味しいものを食べたい人は、ぜひこのレシピを参考に、至福のどんぶり飯を味わってみてはいかがでしょうか。
【レシピ】鶏ももと長ネギの醤油煮丼
［材料］
・鶏もも肉
・長ネギ
・水
・醤油
・料理酒
・みりん
・砂糖
［作り方］
1. 長ネギを4～5cmの長さにカットする。
2. フライパンに鶏もも肉と長ネギを入れ、水、醤油、料理酒、みりん、砂糖を加える。
3. 沸騰してきたら蓋をし、弱火で7分煮込む。
4. 蓋を開けて鶏肉を裏返し、中火でさらに2分ほど煮込む。
5. 鶏肉を取り出して食べやすい大きさに切り、ご飯の上にのせる。一緒に煮込んだ長ネギも添える。
6. フライパンに残った煮汁を煮詰めてソースを作り、上からたっぷりとかければ完成。
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