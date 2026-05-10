元TOKIOの松岡昌宏（49）が10日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。元人気女性アイドルグループのメンバーの飲みっぷりに感心する場面があった。

主演舞台「はがきの王様」の開幕を14日に控え、ゴールデンウイークは稽古三昧だったという松岡。そんな稽古の合間にスタッフ、キャストらともつ鍋店で食事会を行ったことを明かした。

会には作・演出の金沢知樹氏のほか、共演の渡部秀、渡辺裕太、高乃麗、元「日向坂46」の松田好花らが参加したという。

酒好きを公言している松岡は「びっくりしたんだけど、演者がお酒好きな人が多いから助かるのよ」としみじみ。「秀、すげえ飲めるし、裕太くんも飲めるし。意外だったのがコノちゃん、松田好花ちゃん」と松田の名前を挙げた。

「やっぱりさ、ついこの間まで、アイドルグループにいたわけじゃん。だから飲む機会とかも少なかったんだって。そりゃそうだよね。で、食事会とかもあんまり行ったことないって。“でもアイドルのグループだから大変だよな”なんて話をしながら」と話した。

「でも、好花ちゃんは結構飲めるのよ、お酒。それも“あら、ずいぶんあなた奇麗な飲み方するわね”っていうように、グーッと奇麗に飲んでいくのよ。全然乱れないの。“酔ってんのかな、好花ちゃん？”“でも楽しいです”みたいな」と松岡。「ずっとグループできちっと頑張ってきた子は、こういうところでもやっぱり奇麗な飲み方をするんだな、なんて。母ちゃん役の麗さんと話したりとかして。でもやっぱりみんなお酒が好き」と明かした。

「そこ（酒の席）で“今日の芝居、稽古はこうだったね”とかっていう話をしながら、スタッフを入れてバカ話しているのも面白いんですよ、稽古って」と話した。