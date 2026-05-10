元政治家の石丸伸二が25歳の東大院生・あさに対し、本気で結婚まで見据えた恋心を抱いていた可能性を、恋愛コンサルタントが鋭く指摘した。

【映像】石丸が恋したミス東大美女（スタイル抜群の水着姿も）

5月9日（土）夜10時より放送のABEMAオリジナル恋愛番組『恋愛病院』の特別番組『恋愛番組に石丸伸二、置いてきた』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。今回はその特別版で、石丸伸二を2泊3日の恋愛番組に置いてきたらどんな顔を見せるのかを観察し浮かんできた謎について考察する番組となっている。スタジオ見届け人は、アレン様、実業家のひろゆき、婚活・恋愛コンサルタントの勝倉千尋氏。

しんじは最後に両手を広げてあさへの想いを告白したが、あさはまさかつとしんじ、どちらも「選べない」という理由から不成立となった。

『恋愛番組』を最後まで見守った勝倉氏は、しんじの真意を「100％恋をしていた」と断言。さらに「あれ、あささんがOKだったら、全然結婚してたと思いますよ」と、石丸が本気でゴールインまで見据えていた可能性を示唆した。どのタイミングで恋に落ちたかについては「初見」と語り、その理由を「初めて会った時からいいなと思ってた。プロフィール見て、（あさは）東大の学生で俺に釣り合う。こちらも京大卒の俺に釣り合う。で、ビジュアル可愛い、若い。で、コミュニケーションも積極的で。彼からしたら、結構パーフェクトガールだったんじゃないかな」と、石丸独自の合理的なパートナー選びの基準を解説した。

『恋愛病院』の参加メンバー

本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー5名。