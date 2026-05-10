お笑い芸人で整体師の楽しんご（46）が9日、Xを更新。6月から改名することを発表した。

しんごは「【ご報告】2026年6月1日より『楽しんご』は『角南匡哉』（スナミマサヤ）として活動していきます。俳優、タレント、インフルエンサー、イベント出演、歌、広報、PR、SNS運用、お店の宣伝など、ジャンルを問わず全力でやらせていただきます。そして、個人のお宅への出張マッサージも喜んで行かせていただきます」と報告し、新たな芸名が「角南匡哉」になることを明かした。

そして「『楽しんご呼びたいけど高そう…』って思ってる方、安心してください。

他の芸能人さんやインフルエンサーさんより、かなりお気軽な価格で呼んでいただけます。“10分の1くらいの気持ちで”気軽にDMください。お掃除でも、イベント盛り上げでも、マッサージでも、とにかく全力で頑張ります。ぜひ『角南匡哉』を呼んでください。2026年6月1日START 楽しんご改め角南匡哉（スナミマサヤ）」とつづった。

この投稿に対し「元楽しんごさんって呼ばれそう」「おめでとうございます 多ジャンルで全力活動される姿勢、めっちゃ応援したくなります！」「これまじ？」「応援してます！」「新しい名前、新しい挑戦、本当にカッコいいと思う」などとさまざまな反響の声が寄せられている。