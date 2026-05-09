テレ東、7月からBLドラマ放送『君は夏のなか』男子高校生の青春恋愛劇
テレビ東京は7月1日から、ドラマNEXT『君は夏のなか』（毎週水曜 深0：30）を放送する。原作は、BL界で数々の話題作を生み出してきた古矢渚による同名作。BL界でピュアな作品の代表格として瞬く間に話題となり、何度も重版を重ねた人気作を、この度、初めて映像化する。
【書影カット】2人は誰が演じるの!?『君は夏のなか』の書影
共通の趣味を持つ男子高校生、渉と千晴。ひと夏の「映画の聖地巡礼」から始まり、やがて大学生へと成長していく2人の、切なくも眩しい数年間を描く珠玉の青春恋愛劇がこの夏、開幕する。
本作は地上波放送に先駆け、動画配信サービス「U-NEXT」で6月24日から独占先行配信が決まっている。夏らしい青空をバックに駆け出す2人の男子高校生、渉と千晴のティザービジュアルが公開された。渉と千晴を演じるキャストは近日解禁される。
【書影カット】2人は誰が演じるの!?『君は夏のなか』の書影
共通の趣味を持つ男子高校生、渉と千晴。ひと夏の「映画の聖地巡礼」から始まり、やがて大学生へと成長していく2人の、切なくも眩しい数年間を描く珠玉の青春恋愛劇がこの夏、開幕する。
本作は地上波放送に先駆け、動画配信サービス「U-NEXT」で6月24日から独占先行配信が決まっている。夏らしい青空をバックに駆け出す2人の男子高校生、渉と千晴のティザービジュアルが公開された。渉と千晴を演じるキャストは近日解禁される。