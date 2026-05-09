元東方神起・ジュンス、権威ある授賞式に物申す！新設のミュージカル部門演技賞初の受賞者に

東方神起の元メンバーで、ミュージカル俳優としても活躍中のジュンスが、「百想（ペクサン）芸術大賞」で新たに設けられたミュージカル部門演技賞の初の受賞者に選ばれた。

去る5月8日、ソウル江南（カンナム）区のCOEX Dホールにて、授賞式「第62回百想芸術大賞with GUCCI」が開催された。

【写真】「アイドル時代の100倍」ジュンス、ミュージカル進出で大儲け!?

今年の授賞式では、韓国ミュージカル60周年を記念して、ミュージカル部門を新設。記念すべき初の演技賞の主人公は、ミュージカル『ビートルジュース』のジュンスとなった。

受賞後、ジュンスは「本当にいただけるとは思っていなかったので、何を話すべきか準備していなかった。大変だ」として、「テレビでしか見てこなかった『百想芸術大賞』にミュージカル部門ができ、出席できたことだけでも嬉しかったが、賞までいただけて光栄だ」と心境を語った。

ジュンス

続けて、「賞の重みを感じる。もっと精進しなさいという意味だと受け止め、一生懸命頑張る」と話しながら、「願いがあるとすれば、来年からは男女別で賞をいただけると嬉しい」と付け加えた。

◇ジュンス プロフィール

1986年12月15日生まれ。2003年から2010年までを東方神起のメンバーとして過ごし、以降はJYJ、JX、そしてミュージカル俳優として活動。優れた歌唱力と完成度の高いパフォーマンスは圧巻で、ミュージカル界で確固たる地位を固めている。2019年には韓流文化の拡散や人気に貢献した者に与えられる「韓流文化大賞」を受賞し、その存在感をより大きなものにした。