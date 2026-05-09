元テレビ朝日でフリーアナウンサーの竹内由恵が7日、自身のインスタグラムを更新。長女の入院と退院後に温泉に出かけたことを明かした。



【写真】ヒザにのせてぎゅっと 実業家の顔から愛あふれるママの表情に

「GW終わりましたね」と書き出した竹内アナ。「その前から娘が体調を崩し入院、(仕事にもご迷惑をおかけしてしまいました。申し訳ありませんでした。)」と続ける。ただ、大事には至らなかったようで、「そのあとは無事に回復し、温泉に行っていました。」と報告した。



アップしたのは、座ったママにぎゅっと抱っこされた長男が顔を隠してはにかむ姿。2枚目には短め“ツインテール”の長女の姿も公開した。昨年9月には夏休みの北海道旅行を楽しむ様子を伝えるなど、これまでも竹内アナはほっこりする家族のふれあいをファンに紹介している。



「ナガスパ遊園地へ！」と記した三重県のナガシマスパーランドを訪れた昨年10月の投稿では長女の髪も短かったが、「子供たちのぺちゃくちゃおしゃべりに癒されたり、成長にハッとさせられたり。娘はついに二つ結びができるようになりました」と成長を実感する。「こういう家族時間を大事にしつつ、、さらに事業がんばるぞー(でも、また土日)」とママの率直な心境もうかがわせた。



フォロワーからは長女の回復に安堵するコメントに加え、「大きくなりましたね」「お子さん達に癒やされます」「お子さん美男美女決定ですねー」と愛らしい姿に多くの反応が。母子ショットに「素敵な写真」「親子共々可愛いですね」「毎日大変だけど楽しそうですね」などの声が寄せられていた。



竹内アナは1986年生まれ、東京都出身。慶応大を卒業。在学中にはミス慶応グランプリに輝いている。2008年にテレビ朝日に入社し、19年に退社。同年に医師と結婚し夫の故郷である静岡県へ移住した。21年に第1子男児、23年に第2子女児の誕生を公表している。また、自らコーヒーブランド「renag coffee」を立ち上げ代表も務めている。



（よろず～ニュース編集部）