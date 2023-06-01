7月期の日本テレビ系土曜ドラマ枠で放送されるSixTONESの松村北斗主演ドラマ『告白－25年目の秘密－』のヒロイン役を岡崎紗絵が務めることが決定した。

参考：SixTONES 松村北斗が地上波ドラマ単独初主演 『告白－25年目の秘密－』7月期に放送決定

本作は、愛と執着の狭間を描く、25年にわたるオリジナルストーリーのラブサスペンス。脚本は『一億円のさようなら』（NHKBS）や『こっち向いてよ向井くん』（日本テレビ系）の渡邉真子、監督は『元科捜研の主婦』（テレ東系）の堀江貴大らが担当する。

一人の女性に、幼い頃から25年間、片想いし続けてきた主人公。それは、「純愛」なのか、それとも「執着」という名の狂気なのか。陰から彼女を追い続ける理由。その裏側には、25年前に起きた凄惨な事件とそれぞれが抱える秘密が深く関係している。長きにわたる沈黙を破り、彼女と接点を持ったその日から、日常がスリリングに動き始める。人は好きな人のことならなんでも知りたい。だけど、それはどこまでなら許されるのか。もしも、この愛が全て仕組まれたものだとしたら……。

松村は一人の女性を25年間想い続けてきた主人公・雪村爽太を演じ、地上波ドラマ単独初主演を務める。

岡崎が演じるのは、そんな雪村が25年間片想いを続けてきた麻里子。麻里子は大手化粧品会社「野瀬化粧品」の役員兼、「商品企画室」部長。祖母が創業者で、父親が現社長の会社のため、良い役職についていることを「親のコネ」と陰口を叩かれているが、仕事ぶりには定評がある。総務部に勤める爽太のことは認識すらしていなかったが、好きでよく通っていたカフェで爽太と出会う。困っているところを助けてくれた爽太は、麻里子のことを「前から知っている」という謎の言葉を残していった。

岡崎は「物語の面白さを自分自身も楽しみながら丁寧に、大切に、演じていきたいです」と意気込みを語った。松村とは2019年放送の『パーフェクトワールド』（カンテレ・フジテレビ系）以来の共演となり、「その当時から役に真摯に向き合っている姿を目にしていたので、真っ直ぐに誠実な印象です」と明かした。

脚本の渡邉は「岡崎さんならば、きっと素敵な麻里子像になるのではないかと楽しみにしています」と期待を寄せるとともに、爽太と麻里子の関係性については「二人の関係の表も裏も、現在も過去も、全てに目を凝らして見守ってほしいです」と呼びかけた。

また、TVerのドラマページでは1枚の少女の顔写真と「25年前の私」というテロップで始まり、写真の少女が振り返ろうとする場面で終わるティザー映像が公開中。この顔写真の少女は、岡崎の写真をもとに25年前の麻里子の姿をAIで再現したもの。岡崎は、「皆さんが予想されているコメントを見させていただきましたが、私の名前もあって、ちゃんとわかるんだと驚きました。25年後の私がどうなっているのか楽しみにしていてほしいです」とメッセージを送った。

さらに、爽太の親友役についてTVerで新たな動画が近日公開される予定だ。

岡崎紗絵（野瀬麻里子役）コメント出演が決定したときの心境と意気込み喜びと責任感が同時にくるような感情でした。この世界の一員になれることが今からすごく楽しみです。心から感謝いたします。物語の面白さを自分自身も楽しみながら丁寧に、大切に、演じていきたいです。

台本を読んでみての感想、演じる役柄について作品ごとミステリアスな空気を纏っているような、そんなイメージです。恋愛とサスペンスが交錯していて、一気に物語が展開されていくのがとても面白いと思いました。さっきまで心がぽっと温かく優しい気持ちになったかと思えば、次の瞬間には凍りつくような展開が待っていて、どんどんと物語にのめり込んでいきました。

主演・松村北斗の印象以前ドラマでご一緒して、それ以来の共演なので楽しみです。その当時から役に真摯に向き合っている姿を目にしていたので、真っ直ぐに誠実な印象です。

自身の写真をもとに再現された“25年前の少女”が登場するティザー映像についてAIでこんなことができるんだなぁと時代を感じました。皆さんが予想されているコメントを見させていただきましたが、私の名前もあって、ちゃんとわかるんだと驚きました。25年後の私がどうなっているのか楽しみにしていてほしいです。

渡邉真子（脚本）コメント本作の注目してほしい点爽太は好きな人を驚くほど一途に思い続けたり、彼女のことを何でも知りたくて調べ尽くしたり...そんな人です。そう聞くと、ちょっとゾッとするかと思います。ですが、好きな人のことを目で追ってしまったり、SNSをチェックしたり、そんな行動を取ったことがある人は多いのではないでしょうか。それはどこまでなら許されるのか。また、誰がやるかの問題なのか。世の中は境界線が分からないグレーなことが多いです。いくら好きだからと言って踏み越えてはいけないラインはあるし、だけど遠慮ばかりしていたら幸せにはなれない。少し突飛な主人公・爽太は何をするつもりなのか、本当はどんな人なのか。彼の一挙手一投足に注目して、楽しんでいただけると嬉しいです。

爽太と麻里子の関係性で注目してほしい点25年も密かに片想いをしていた主人公が、彼女と接触を持つことが叶ったことからドラマはスタートします。長い長い沈黙を経て、爽太は麻里子をどうしようとしているのか...。麻里子は彼をどう受け止めるのか。二人の関係の表も裏も、現在も過去も、全てに目を凝らして見守ってほしいです。

松村北斗の印象と期待していることたぶん多くの脚本家が思っているかと思いますが、「こんな役をやってほしい」と色々なアイディアを掻き立てられる俳優さんです。この作品も、企画を考え出した段階から、松村さんに演じてほしい、むしろ松村さんしかいないと考えて作ってきたので、引き受けてくださり心から嬉しく思っています。爽太はかなり突飛なキャラクターですが、松村さんが演じてくだされば、その違和感も飲み込めてしまうような、そんな人物になるような気がしています。松村さんの中を通して出てきた爽太がどのような人物になるのか、私も楽しみにOAを待とうと思います。

岡崎紗絵の印象と期待していることもう何年も前になりますが、ある作品で岡崎さんを初めて拝見した時に、なんだかとても気になり、「どなたなんだろう？」とすぐに調べた記憶があります。それ以降、様々な作品に出演なさっている姿を拝見してきて、僭越ながら色々な役が出来る方なんだろうなと感じています。今回、ご一緒することができて、とても嬉しく思っています。麻里子は、一人きりで強く凛と立っているような女性です。けれど本当は家庭環境から鎧のようなものを纏って生きていて、内側はたくさんの揺れがある人物です。岡崎さんならば、きっと素敵な麻里子像になるのではないかと楽しみにしています。（文＝リアルサウンド編集部）