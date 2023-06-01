LG モニター ディスプレイ 27U731SA-W 27インチ/4K

AmazonにてLGのモニターが特別価格で販売されている。期間は5月20日23時59分まで。

対象商品には、深い黒を再現する「IPS Black」を採用した31.5インチの4Kモニター「LG UltraFine Display 32UQ850V-W」や、34インチの高解像度ウルトラワイドモニター「LG UltraWide Monitor 34BA75QE-B」、27インチの4K IPSモニター「LG Smart Monitor 27U731SA-W」がラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

LG UltraFine Display 31.5インチ/IPS Black/4K「32UQ850V-W」

本商品は、色彩表現が鮮やかで美しく、映像専門家に特化した高精細4Kモニター。黒を強化した「IPS Black」を採用。黒の表現力を高め、コントラスト比が2000：1に向上している。より暗部諧調の再現性が高まることで、4Kの画像をさらに自然に表示できる。VESAが策定したモニター用のHDR規格DisplayHDR 400にも対応し、明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現する。また、一般的に多く使用される色空間「sRGB」よりも広色域なデジタルシネマ規格「DCI-P3」を98%（標準値）カバー。より忠実で細やかな色合いの表示を可能にしている。

5W+5Wの高出力ステレオスピーカーを搭載。さらにWaves Audio社「MaxxAudio」を採用しており、PCや映像機器と接続するだけで、迫力ある鮮明なステレオ音声が楽しめる。

そのほか、ハードウェアキャリブレーションやフリッカーセーフなどを搭載している。

LG UltraWide Monitor 34インチ 曲面（3800R）/IPS「34BA75QE-B」

本商品は、21:9曲面型高解像度ウルトラワイドモニター。2つのソフトウェアを左右に並べての作業や、Excelなどを全画面表示させて多くの情報を表示するなど、一般的な縦横比16:9のモニターよりも快適な作業空間を実現する。

美しい映像が楽しめるIPSパネルを採用。色域を広くカバーしており、画像や映像編集等のDTP作業にも適している。レイヤーやカラーパレット、タイムラインなど、表示させるパネルが多く解像度が低いと表示スペースが狭くなりがちな動画や画像、音楽の編集ソフトでも、ウルトラワイド画面なら、パネルを端に寄せることで表示領域を確保できる。

また、「シネマスコープサイズ」とほぼ同じ21:9で、迫力ある映像を全画面で表示することができる。HDR映像ならではの繊細な色彩も再現できる。