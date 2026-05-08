名選手＆名振付師の43歳がインスタグラム更新

フィギュアスケート女子の千葉百音（木下グループ）は今季、ミラノ・コルティナ五輪で4位、世界選手権で銀メダルと活躍した。来季へ準備を進めるオフ、公開された写真で隣に写っている男性に海外ファンの熱視線が注がれている。

今月1日に21歳になった千葉。隣で笑みを浮かべているのは、2006年トリノ五輪の男子銅メダリストで現在は振付師として活躍する43歳のジェフリー・バトル氏だった。

バトル氏は8日、自身のインスタグラムを更新。「最高のスケーターと過ごした、素晴らしい1週間！」として写真を公開すると、コメント欄では、2018年の平昌五輪団体銅メダリストのアダム・リッポン氏が「うわあああ、どんなものが出てくるのか楽しみすぎて待ちきれない！」と反応。全米選手権3度の優勝を誇るアシュリー・ワグナーさんも目がハートになった絵文字を投稿し、海外ファンからも反響が寄せられている。

「ウソでしょ！ ワクワクする」

「なんて組み合わせなの!!!」

「モネちゃんを応援してる！ しかもわたしはジェフを20年以上追いかけてきた大ファンなの。二人が一緒にいるところが見られるなんて、感無量」

「魔法がかかるのを楽しみにしてる」

「最高じゃん」

「本当に幸せ！ 音楽を奏でるように滑るモネが、あなたの振付でどんなプログラムを見せてくれるのか、楽しみで仕方ない」

羽生結弦さんのプログラムを担当したことでも知られるバトル氏。羽生さんと同じ宮城県出身の千葉とのタッグも現実味を帯び、フィギュアスケート界を喜ばせている。



（THE ANSWER編集部）