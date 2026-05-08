「見惚れてしまう」Stray Kids・ヒョンジン、無造作な長い黒髪で見せた色気に反響続々

ボーイズグループStray Kidsのメンバー、ヒョンジンが大人びた色気を見せた。

5月8日、ヒョンジンは自身のインスタグラムを更新。

【写真】ヒョンジンが見せたオトナの色気

キャプションには、「DIOR香水」「DIORソヴァージュ」どのハッシュタグを加え、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、ヒョンジンがファッション誌『GQ KOREA』6月号のデジタル表紙を飾ったときの撮影の裏側を捉えたものである。彼は、ラグジュアリーブランド「DIOR（ディオール）」のフレグランス「SAUVAGE（ソヴァージュ）」とのコラボ撮影を行った。

（写真＝ヒョンジンInstagram）

写真のなかのヒョンジンは、長めの黒髪を無造作にスタイリングし、デニム生地のジャケットを着るなどして、ポーズを取っている。凛々しくも妖艶さが感じられる眼差しに魅了されるファンが続出している。

投稿を目にしたファンからは、「芸術すぎる」「たまらん」「見惚れてしまう」といった反応が寄せられていた。

なお、ヒョンジンが所属するStray Kidsは、来る5月15日より初のライブドキュメンタリー映画『Stray Kids : The dominATE Experience』を日本で公開する予定だ。

◇ヒョンジン プロフィール

2000年3月20日生まれ。本名ファン・ヒョンジン。韓国Mnetのオーディション番組『Stray Kids』に出演し、2018年3月にStray Kidsのメンバーとしてデビューした。グループ内ではダンサー及びラッパーを担当しており、ダイナミックなダンスだけでなく魅力的な表情も彼ならではのパフォーマンススキルとして挙げられる。JYPエンターテインメントに練習生として入所する前はダンス経験がなく、他の練習生から「ビジュアルだけでもデビューできるだろう」と言われながらも熱心にレッスンに励み、見事ダンサーのポジションを獲得したという努力家。クールな表情とのギャップを感じさせる無邪気な笑顔もまた、ファンの心をとらえている。