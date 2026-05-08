味の素AGFと、サンリオ人気キャラクター「ポムポムプリン」がコラボレーション！

味の素AGFの人気ブランド『「ブレンディ」 ポーション』の体験型ポップアップイベント「ポムポムポーションCafe」が、六本木ヒルズカフェにて4日間限定で開催されます☆

六本木ヒルズカフェ サンリオ「ポムポムプリン」体験型ポップアップイベント「ポムポムポーションCafe」

参加料：無料 ※事前予約制（先着順）

開催日時：

・2026年5月21日（木）16:00〜19:00（18:30最終受付）

・2026年5月22日（金）〜5月24日（日）11:00〜19:00（18:30最終受付）

開催場所：六本木ヒルズカフェ（東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ ヒルサイド2F ヒルズカフェ/スペース）

アクセス：東京メトロ日比谷線「六本木駅」1C出口よりコンコースにて直結

都営大江戸線「六本木駅」3番出口 徒歩4分

体験コース：

予約枠数：

カフェ＆ポムポムポーションマシーン体験各日16枠（5月21日（木）のみ6枠）各枠50名 合計2,700名限定ポムポムポーションマシーン体験（カフェ体験なし）各日16枠（5月21日（木）のみ6枠）各枠66名 合計3,564名限定

味の素AGFより発売されている、素材のおいしさをぎゅっと凝縮した個包装タイプの希釈飲料『「ブレンディ」 ポーション』

ミルクや水で割るだけで簡単にコクのあるアイスカフェオレやアイスドリンクなど、バラエティ豊かな味わいが楽しめます。

今回、より多くの方々に「ブレンディ」ポーションの魅力を届けるため、2026年デビュー30周年を迎えるサンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」を公式サポーターに迎えた、夢の“ポ”コラボが実現！

イベントでは、カフェの店長となった「ポムポムプリン」とともに、『「ブレンディ」 ポーション』をミルクや水、炭酸で割ったバラエティ豊かなアイスドリンクが楽しめます。

また、会場内には『「ブレンディ」 ポーション』がもらえる「ポムポムポーションマシーン」を設置。

さらに、イベントの様子を自身のSNSで投稿された方には、オリジナルステッカーがプレゼントされます。

ポムポムプリンからのメッセージ付き！アイスドリンクが楽しめる

「ポムポムプリン」からのメッセージが付いた特別カップで提供。

お好みの『「ブレンディ」 ポーション』フレーバーで、アイスドリンクが下記メニューから1杯選べます。

アイスポーションオレ（牛乳割）

選べるフレーバー：濃縮コーヒー無糖、濃縮コーヒー甘さひかえめ、キャラメルカフェオレベース、紅茶、甘熟苺オレベース、抹茶オレベース、フルーツティー 3種の果物ミックス

牛乳で割ることでまろやかな味わいが楽しめる「アイスポーションオレ」

濃縮コーヒーやキャラメルカフェオレ、紅茶、完熟イチゴオレ、抹茶オレ、フルーツティーから選ぶことができます。

アイスポーションティーソーダ（炭酸水割）

選べるフレーバー：紅茶、フルーツティー 3種の果物ミックス

炭酸水で割っていただく、爽快感ある「アイスポーションティーソーダ」

紅茶とフルーツティーの2種類から選択可能です。

アイスポーションコーヒー／アイスポーションティー（水割）

選べるフレーバー：濃縮コーヒー無糖、濃縮コーヒー甘さひかえめ、紅茶、フルーツティー 3種の果物ミックス

『「ブレンディ」 ポーション』の味わいをダイレクトに感じられる「アイスポーションコーヒー」と「アイスポーションティー」の水割り。

コーヒー2種類のほか、紅茶、フルーツティーから選べます。

ここでしか見られないカフェ店長姿のポムポムプリンとフォトスポットが盛りだくさん

会場内に「ポムポムプリン」「マフィン」と一緒にソファに座って写真が撮れるフォトスポットなどを設置。

まるでプリン店長と一緒に『「ブレンディ」 ポーション』のドリンクを飲んでいるような感覚になれる空間です。

ポムポムポーションマシーン

「ポムポムポーションCafe」の会場内に「ポムポムポーションマシーン」コーナーを特設。

「ポムポムポーションマシーン」コーナーでは、『「ブレンディ」ポーション 濃縮 コーヒー無糖』1個と、イベントオリジナルリーフレットが参加された方全員にプレゼントされます。

会場で参加できるプレゼントキャンペーン

自身のXやInstagramなどのSNSにて指定ハッシュタグ「#PR#ブレンディポーション」を記載された方限定のプレゼントキャンペーンを実施。

SNS上でイベントの様子を投稿された方に『「ブレンディ」 ポーション』1袋とイベントオリジナルステッカー1枚がプレゼントされます。

※フレーバーは選べません

事前予約について

予約開始日：2026年5月11日（月）12:00〜

イベント特設ページ：https://agf-event-blendyportion.jp/

※味の素AGF(株)LINE公式アカウントの友だち登録が必要です

「ポムポムポーションCafe」は事前予約制です。

イベント特設ページより詳細を確認し、注意事項を必ず読み、理解した上で予約ください。

注意事項：

・アレルギーのある方は来場後、受付スタッフの方にお声がけください。

・「予約券」は、入場される方一人につき1枚必要です。

・小学生以下のお子さんは、予約券をお持ちの保護者一人につきお子さんお一人まで、入場のみ予約なしで可能です。ただし、ドリンク提供を希望の場合はお子さん一人につき1枠の予約が必要です。

・会場混雑時には、案内まで時間がかかる場合があります。

・期間中、一人1回限りの参加となります。

・車椅子を利用の場合など介助が必要な方は介助者の方と一緒に参加をお願いします。

・補助犬（盲導犬・介助犬等）を伴う来場の際は、安全上の配慮のため、当日スタッフ方までお知らせください。

・天災や疫病の蔓延、不慮の事故等やむを得ない事情により、イベントが休業や営業時間が変更になった場合、該当のお申し込みは無効となります（他枠の予約振り替えはできません）。なお、その場合の来場にかかわる費用（交通費・宿泊費など）はいかなる場合においても、補償しかねます。

・会場内／外で発生した事故、盗難、器物破損等トラブルについての一切責任を負いかねます。

・イベントに関する会場（六本木ヒルズカフェ）への問合せは遠慮ください。

・イベントの運営・混雑状況等に関するお問合せには回答しかねます。最新情報の一部は味の素AGF【公式】Xアカウント「@agfcm2」より発信されることがありますが、随時配信ではありません。

パキッ、とろっ、でおいしいアイスドリンクをプリン店長と一緒に楽しめる体験型ポップアップイベント。

六本木ヒルズカフェにて2026年5月21日より4日間にわたり開催される「ポムポムポーションCafe」の紹介でした☆

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