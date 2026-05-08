ABEMAアナウンサーの瀧山あかね（31）が、7日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0時15分）に出演。気にくわない女性アナについてぶっちゃけた。

女性出演者が普段言えないことを打ち明けるトーク企画「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える女子会」を放送。瀧山は「アナウンサーって裏でテキーラとか飲んでるのに、みんな表で清楚（せいそ）ぶってるのが気にくわない」と言い放って共演者をザワつかせた。

続けて「みんながみんなじゃない」と補足しつつ、驚いたベッキーから「テキーラ飲んでるの？」と聞かれると「飲んでます」。瀧山はこの日肩を露出した衣装で登場しており、「あなたもあなただけど」とツッコまれると「私は行ってますね」と率直に回答した。

また見取り図のリリーが「誰とか言わんでいいんですけど、結構夜遊びしてる女子アナとかいるんですか？」と興味津々で尋ねると、瀧山は「女子アナのことが好きな方の、お金持ちの会みたいなのがあって」と包み隠さず発言。出演者から「そんなん言っていいんですか？」「大丈夫？」と心配の声が上がると、ABEMAの番組で共演する盛山晋太郎は「瀧山は口軽いとかじゃなくて、NGなしなのよ」と苦笑いで説明していた。