ディズニーファン垂涎の「D23」がついにアジアへ！2027年シンガポールで開催が決定！

ディズニーの物語、クリエイティビティ、そしてイノベーション。そのすべてを網羅する究極のファンイベント「D23 Asia：究極のディズニーファンイベント」が、2027年にシンガポールで初開催されることが決定！ アジア太平洋地域のみならず、世界中からディズニーファンが集結するこのイベント。ハリウッドのトップスターや稀代のストーリーテラーが一堂に会し、没入型の体験を通じてグローバルなコミュニティをつなぐ、まさに唯一無二の祭典となるだろう。

「D23」が象徴する100年の歴史とファンへの想い

「D23：究極のディズニーファンイベント」は、2009年に公式ファンクラブ「D23」によってスタートした。この名称にある「D」はディズニーを、そして「23」はウォルト・ディズニーがハリウッドに最初のスタジオを開設した記念すべき1923年を意味している。

いまや世界規模へと進化したこのイベントは、数日間にわたる没入型体験が最大の特徴だ。ライブステージでのプレゼンテーション、衝撃的な新情報の発表、インタラクティブな展示、そしてここでしか手に入らない限定グッズなど、ファンがディズニーの世界をより身近に、より深く体感できる魔法のようなひとときが提供される。

ウォルト・ディズニー・カンパニーのチーフ・マーケティング＆ブランド・オフィサー、アサド・アヤズは、「D23をシンガポールで開催することは、アジア太平洋地域に広がるファンの情熱を象徴するものだ」と語る。アサドは続けて、このイベントが物語やキャラクターを通じて生まれた絆を祝う、特別なコミュニティの場になることへの期待を寄せた。

アジア独自の体験とDisney+の最新ラインナップ

今回の「D23 Asia」は、米国カリフォルニア州アナハイムでの伝統を継承しつつ、アジアのために進化した新たな体験を目指している。

ウォルト・ディズニー・カンパニーAPACのエグゼクティブ・バイスプレジデント、キャロル・チョイは、アジア太平洋地域で急速に成長するファンベースに言及。「D23 Asiaでは、Disney+（ディズニープラス）のAPACオリジナル作品の独占プレビューに加え、作品を手がけたクリエイターの声を直接届けるなど、他にはない特別な体験を提供する」と、キャロルは本イベント独自の付加価値を強調した。

日本では過去に2013年、2015年、2018年の3回「D23 Expo Japan」が開催されているが、東南アジアでの開催は今回が初となる。シンガポール政府観光局のジーン・エンも、今回の開催がシンガポールを魅力あふれるイベント発信地としてさらに際立たせる機会になるとし、ディズニーとの強力なパートナーシップを歓迎している。チケット情報や詳細なプログラムについては、今後順次発表される予定。

（海外ドラマNAVI）

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