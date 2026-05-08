赤肉&青肉 2種のメロンを使った夏季限定スイーツ5品を新発売【銀座コージーコーナー】

銀座コージーコーナーは、2026年5月11日から、全国の生ケーキ取扱店で「赤肉メロン」と「青肉メロン」を使用したスイーツを販売する。

「赤肉メロン」の濃厚な甘みと芳醇な香り、「青肉メロン」の爽やかな甘みと香りを一度に楽しめる、夏季限定のメロンスイーツ5品をラインアップした。

※北海道･九州地方および、福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県に生ケーキ取扱店はない。

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◆2種メロンのショートケーキ

価格:600円(税込648円)

販売期間:5月11日〜8月13日 頃

爽やかな甘みと香りの「青肉メロン」と、コクのある甘みと芳醇な香りの「赤肉メロン」を贅沢に使った、季節限定のショートケーキ。ふわふわのメロン風味スポンジで、メロンゼリーが入った程よい甘さのカスタード入り練乳クリームをサンドし、2種のメロンを飾った。

◆コージープリンセス(2種メロン)

価格:690円(税込745円)

販売期間:5月11日〜6月11日 頃

「青肉メロン」と「赤肉メロン」を使った、ひとりじめサイズのデコレーションケーキ。ふわふわのメロン風味スポンジでチーズ風味クリームをサンドし、2種のメロンを飾った。メロンと相性のよいチーズ風味クリームのまろやかな酸味が、メロンの甘みとみずみずしさを引き立てる。

◆2種メロンのミルクレープ

価格:600円(税込648円)

販売期間:5月11日〜8月13日 頃

「青肉メロン」と「赤肉メロン」を飾って仕上げたミルクレープ。風味豊かに焼き上げた9枚のクレープと、さっぱりとした味わいで夏にぴったりのココナッツ風味のカスタード入りクリーム、フルーツのハーモニーが楽しめる。

◆2種メロンのデコレーション(4号)

価格:2,750円(税込2,970円)

販売期間:5月11日〜8月13日 頃

「青肉メロン」と「赤肉メロン」を贅沢に飾った、季節限定のデコレーションケーキ。ふわふわのスポンジで、程よい甘さの練乳クリームとメロンジャムをサンドし、コクのある生クリーム入りホイップクリームと、2種のメロンをたっぷりと飾った。

◆Wシュー(メロン)

価格:340円(税込367円)

販売期間:5月11日〜8月13日 頃

赤肉メロンのピューレを使った赤肉メロンクリーム、メロン風味クリーム、まろやかカスタードを、さっくり焼き上げたシュー皮に入れた。メロンの香り豊かな2種のクリームと、カスタードのコクが楽しめる。