この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「たけこち夫婦」が「タイ生活🇹🇭物価調査！１週間分の食費はいくらになるのか⁉️」を公開した。動画では、KOCHIさんとTAKEさんがプーケットにある「ヴィラマーケット」で1週間分の食料品を買い出しし、現地のリアルな物価事情や食費の節約術を紹介している。

買い出しの前に、KOCHIさんは1週間分の献立をノートに書き出す工夫を明かした。行き当たりばったりで買い物をすると「無駄に食材を買ってしまう」ため、必要なものだけをリストアップしてスーパーへ向かうことが、家計の節約につながると語る。

買い出しの舞台となるヴィラマーケットについて、「海外からの輸入食材が多く、日本でいう成城石井みたいな感じ」と紹介。野菜コーナーでは、オーガニック野菜を中心にセレクト。大根やキクラゲ、さらに日本の品種である長ネギなども手に入れている。野菜は少し高めなものの、新鮮さやみずみずしさが魅力だと解説した。

続いて精肉コーナーでは「S-PURE」という高品質なブランドの鶏肉や豚ひき肉を選択。納豆や味噌、お好み焼きソースなど日本の調味料も豊富に揃っており、海外でも自炊に困らない環境であることが伺える。買い物を終え、1週間分の食費は合計で4,334バーツとなった。お酒を除いた食費は約3,400バーツで、日本円にして14,000円から15,000円程度だという。

タイでの物価事情や、高級スーパーの充実した品揃えがわかる内容となっている。買い出し前の献立作りなど、日々の生活に取り入れたいヒントも詰まった動画を、ぜひチェックしてみてはいかがだろうか。

YouTubeの動画内容

00:00

無駄買いを防ぐ！買い出し前の献立作りテクニック
02:22

タイの高級スーパー「ヴィラマーケット」でお買い物スタート
04:10

新鮮な野菜やオーガニック食材をチェック
08:37

高品質なお肉や日本の調味料も豊富
17:22

1週間分の食費はいくら？お会計結果を発表

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チャンネル情報

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たけこち夫婦｜タイ??プーケット移住〜Takekochi Phuket life〜

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