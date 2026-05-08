―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の5月1日から7日の決算発表を経て8日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<5955> ワイズＨＤ 　　東Ｓ 　 -10.19 　　5/ 7　本決算　　　　0.00
<9878> セキド 　　　　東Ｓ　　 -5.17 　　5/ 7　本決算　　　　黒転
<4746> 東計電算 　　　東Ｓ　　 -4.75 　　5/ 7　　　1Q　　　　7.56
<5187> クリエート 　　東Ｓ　　 -3.93 　　5/ 7　　　1Q　　　-21.40
<9768> いであ 　　　　東Ｓ　　 -3.87 　　5/ 7　　　1Q　　　　8.14

<3326> ランシステム 　東Ｓ　　 -1.73 　　5/ 7　本決算　　　 22.64
<9701> 会舘 　　　　　東Ｓ　　 -0.93 　　5/ 7　本決算　　　　1.35

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした8日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。

株探ニュース