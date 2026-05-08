―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の5月1日から7日の決算発表を経て8日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<5955> ワイズＨＤ 東Ｓ -10.19 5/ 7 本決算 0.00

<9878> セキド 東Ｓ -5.17 5/ 7 本決算 黒転

<4746> 東計電算 東Ｓ -4.75 5/ 7 1Q 7.56

<5187> クリエート 東Ｓ -3.93 5/ 7 1Q -21.40

<9768> いであ 東Ｓ -3.87 5/ 7 1Q 8.14



<3326> ランシステム 東Ｓ -1.73 5/ 7 本決算 22.64

<9701> 会舘 東Ｓ -0.93 5/ 7 本決算 1.35



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした8日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。



株探ニュース