　8日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比44.5ポイント安の3802.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3943.85ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3873.18ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3840.49ポイント　　7日TOPIX現物終値
3802.50ポイント　　8日夜間取引終値
3802.50ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3778.50ポイント　　5日移動平均
3766.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3731.82ポイント　　25日移動平均
3698.02ポイント　　75日移動平均
3694.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3670.50ポイント　　一目均衡表・基準線
3661.14ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3626.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3590.46ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3519.79ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3385.76ポイント　　200日移動平均

株探ニュース