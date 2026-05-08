8日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比44.5ポイント安の3802.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



3943.85ポイント ボリンジャーバンド3σ

3873.18ポイント ボリンジャーバンド2σ

3840.49ポイント 7日TOPIX現物終値

3802.50ポイント 8日夜間取引終値

3802.50ポイント ボリンジャーバンド1σ

3778.50ポイント 5日移動平均

3766.00ポイント 一目均衡表・転換線

3731.82ポイント 25日移動平均

3698.02ポイント 75日移動平均

3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）

3670.50ポイント 一目均衡表・基準線

3661.14ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3626.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）

3590.46ポイント ボリンジャーバンド2σ

3519.79ポイント ボリンジャーバンド3σ

3385.76ポイント 200日移動平均



株探ニュース