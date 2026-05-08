TOPIX先物テクニカルポイント（8日夜間取引終了時点）
8日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比44.5ポイント安の3802.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3943.85ポイント ボリンジャーバンド3σ
3873.18ポイント ボリンジャーバンド2σ
3840.49ポイント 7日TOPIX現物終値
3802.50ポイント 8日夜間取引終値
3802.50ポイント ボリンジャーバンド1σ
3778.50ポイント 5日移動平均
3766.00ポイント 一目均衡表・転換線
3731.82ポイント 25日移動平均
3698.02ポイント 75日移動平均
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3670.50ポイント 一目均衡表・基準線
3661.14ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3626.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3590.46ポイント ボリンジャーバンド2σ
3519.79ポイント ボリンジャーバンド3σ
3385.76ポイント 200日移動平均
株探ニュース
3943.85ポイント ボリンジャーバンド3σ
3873.18ポイント ボリンジャーバンド2σ
3840.49ポイント 7日TOPIX現物終値
3802.50ポイント 8日夜間取引終値
3802.50ポイント ボリンジャーバンド1σ
3778.50ポイント 5日移動平均
3766.00ポイント 一目均衡表・転換線
3731.82ポイント 25日移動平均
3698.02ポイント 75日移動平均
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3670.50ポイント 一目均衡表・基準線
3661.14ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3626.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3590.46ポイント ボリンジャーバンド2σ
3519.79ポイント ボリンジャーバンド3σ
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