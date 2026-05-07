6月6日に公開予定の映画『おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？』のオフィシャルXが最新情報を公開したが、そこに掲載されたある人物の名が話題になっている。

「同投稿では6人が並ぶビジュアルとともに、主演に《Aぇ！ group》《草間リチャード敬太》《西村拓哉》と出演者の名前が記されています。草間さんは2025年10月に東京都新宿区の路上で下半身を露出したとして公然わいせつの疑いで逮捕され、同年11月にグループ脱退を発表しましたが、その名が単独で記載されています」（スポーツ紙記者）

当初、映画は2026年1月に公開される予定だったが、草間の不祥事を受け延期となっていた。

「今回の投稿以前にも草間さんの名前は映画のポスターなどに記載されていましたが、映画公開を1カ月後に控えたタイミングであらためて注目されています。ポスタービジュアルでは主演のAぇ！ groupに次いで、草間さんと西村さんの名前が大きく記載されており、その他の出演者とは別枠の扱いです。やはり制作陣から強い期待が寄せられているのでしょう」（前出・同）

X上は《リチャ戻ってこられて良かったね》といった安堵の声のほか、《タグないのもったいない》と細かい部分へのツッコミも入れられている。

こうした声が聞かれる理由をエンタメ系ライターが語る。

「映画の宣伝はやはりいかに拡散させるかが重要ですから、出演者の名前をハッシュタグで強調するのはよく見られるケースです。しかし草間さんの場合は事情により、名前を前面に押し出さなかったのかもしれません」

今回の映画の評判次第では草間の復帰の道すじも生まれそうだ。

「草間さんはグループを脱退したものの、引き続きSTARTO ENTERTAINMENTにはタレントとして所属しています。かねてより草間さんは『好物は千枚漬け、ハンバーガーは苦手』と語るなど、見た目とギャップのあるキャラクターをアピールし、ユーモアのセンスがある方です。この映画でコメディタッチの演技が評価を受ければ、バラエティタレントや俳優業への本格進出といった可能性も考えられます」（前出・同）

草間が演じるのは五男の十四松。どんな暴れっぷりを見せてくれるのか楽しみだ。