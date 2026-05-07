男子プロバスケットリーグＢリーグのＳＲ渋谷は７日、２６―２７シーズンよりチーム名を「東京サンロッカーズ」に変更すると発表した。併せて、プライマリーマークを一新。メインカラーも紫に刷新されることとなった。Ｂプレミア初年度となる来季からは、本拠地がトヨタアリーナ東京に変更となる。クラブは節目に合わせ、グループ全体でリブランディングプロジェクトを推進。ファンや選手へのインタビューを重ねながら、クラブとして守るべきものと新しくすべきものを整理し、その成果としてクラブ名・ロゴ・カラーを定めたという。

さらにこの日、１月のドラフトで１巡目１位指名された北コロラド大の山崎一渉（いぶ）と契約合意に至ったことを発表。山崎は仙台大学附明成高出身。Ｕ１９ワールドカップでは平均１４・６得点でチームトップ、３ポイント成功率４３・９％で大会３位を記録。ＮＣＡＡ１部のラドフォード大学を経て北コロラド大学へ編入。昨年のアジア・カップ日本代表候補合宿にも参加するなど、国際経験も積んでいる。身長２０１センチのサイズと高精度なシュート力を武器に、国内外で実績を重ねてきた山崎。近年はフィジカルも向上し、多彩な得点手段を持つオールラウンダーへと成長している。背番号は「２１」に決定した。

山崎はリリースを通じて「このたび、サンロッカーズでプレーさせていただくことになりました、山崎一渉です。Ｂリーグドラフトで１位指名をいただき、大変光栄に思っています。サンロッカーズファミリーの皆さんにお会いできることを、今から楽しみにしています。応援のほど、よろしくお願いします！」とコメントした。

ジャン・ローレンス・ハーパージュニア、ジョシュ・ホーキンソン、ベンドラメ礼生の３選手との契約継続も発表された。