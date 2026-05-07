『世界最強の魔女、始めました』2026年10月TVアニメ化決定！超特報映像＆ティザービジュアル解禁！

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『世界最強の魔女、始めました』のTVアニメ化が決定した。ブリッジ/アイル制作により、2026年10月から放送開始となる。また本作の主人公ローナ役に橘杏咲が決定し、ティザービジュアルと超特報映像が解禁！原作者の坂木持丸とキャラクター原案のriritto、漫画版を手掛ける戸賀環より、アニメ化決定を記念した熱いコメントと、描き下ろし記念イラストも到着した。

原作は、坂木持丸/ririttoによる大人気小説「世界最強の魔女、始めました 〜私だけ『攻略サイト』を見れる世界で自由に生きます〜」（SQEXノベル/スクウェア・エニックス刊）。漫画版は戸賀環が手掛け、講談社「月マガ基地」にて好評連載中。

最弱スキルを発現してしまい、追放された少女・ローナ。しかしそのスキルの正体は、この世界の『攻略サイト』や現代知識を自在に検索できる、SSSランク級のチートスキル【インターネット】だった――！本作はそんなローナが最強の力を駆使して、世界中を冒険していくという前代未聞の設定と、「普通に生きたい」と願いながらも、次々とトラブルに巻き込まれていくローナの愛されキャラクター、そして攻略情報を見ながら強敵を撃破していく爽快バトルが魅力の、笑いあり涙ありの新感覚異世界ファンタジーとして、幅広い世代から絶大な支持を集めている。

監督には古田丈司（「SHAMAN KING FLOWERS」、「七つの大罪 戒めの復活」、「うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEレジェンドスター」、「ばっどがーる」ほか）、シリーズ構成には米村正二（「ONE PIECE」、「SHAMAN KING FLOWERS」、「ばっどがーる」ほか）、キャラクターデザインには森本由布希（「寄宿学校のジュリエット」、「劇場版カードファイト!! ヴァンガード ネオンメサイア」、「ばっどがーる」ほか）と、原作の魅力を最大限に引き出す実力派スタッフが集結した。

本作の主人公ローナ役を演じるのは、「ばっどがーる」の主人公・優谷優役のほか、「プリンセッション・オーケストラ」、「カヤちゃんはコワくない」などで知られる注目の若手声優・橘杏咲。天真爛漫でひたすらポジティブなローナのキャラクター性を、橘の瑞々しい演技が見事に表現。「ただ平和に自由に生きたいだけ」と願いながらも、インターネットを駆使していく中で、思いがけず世界最強の魔女として成長していく姿を、コミカルに演じる。

またアニメ化発表を受けて、主人公ローナの声を担当する橘杏咲のコメントに加え、原作者の坂木持丸、キャラクター原案のriritto、漫画版を手掛ける戸賀環、そして古田丈司監督から、アニメ化を祝福するコメントと描き下ろしイラストが到着した。

解禁された超特報映像では、炎を吐く巨大ドラゴンを前に、魔法の杖を振りかざすローナの後ろ姿が映し出される。勇敢に立ち向かう最強の魔女――かと思いきや、ドラゴンは自身の放った初級魔法。その炎を消そうと次々に魔法を使うが、今度は森を氷漬けにしてしまい、「違う違う！そうじゃない！」「私はただ平和に自由に生きたいだけなのに〜！」と泣きながら逃げ出してしまう！本人の意思とは裏腹に、次々と危険な冒険に巻き込まれていくローナの運命が、コミカルかつドラマチックに描かれている。

そして、ローナが発動させる謎のスキル【インターネット】。目の前に浮かび上がるモニターには、迷い込んだ森の攻略法が詳細に記載されている――！この世界の住人なら誰も知り得ない国家機密レベルの情報を、ローナだけが知ることができる。この圧倒的なアドバンテージを活かし、果たしてローナは平和な冒険の日々を過ごすことができるのか！？解禁されたティザービジュアルでは、【インターネット】を楽しげに操るローナの姿も収められており、これから繰り広げられるであろうハチャメチャな冒険の日々から、目が離せない。

＜ローナ役：橘杏咲 コメント＞

ローナ役を担当させていただきます、橘杏咲です。

ローナはインターネットが存在しない世界でインターネットが使えるという独特すぎる強さを持った「最強の魔女」です。

人生の攻略うぃきを見られるというのは、まごうことなき最強の魔女ですね。

アフレコで毎回どんなことが起きてしまうのか、どんな面白い人たちに出会えるのか楽しみで仕方なく、私も彼女と同じように楽しく一人旅をしている感覚でした。

ローナと愉快な仲間たちのはちゃめちゃで草ァ！な旅をお楽しみに！

＜原作：坂木持丸 コメント＞

祝！ 皆様の応援のおかげで、ついにアニメ化決定です！

嘘じゃないです。インターネットに書いてあるので間違いありません。

「自分が考えたキャラや物語がアニメとして動く」というのは全創作者の夢であり、私もいまだに「幻想《ユメ》じゃねえよな…！？」と震えておりますが……。

こうしている今も、アニメスタッフの方々がすごい熱量で制作を進めてくださっており、私も一視聴者としてテレビで動くローナを見る日が待ち遠しくてたまりません！

ぜひ、放送開始をお楽しみに！

＜キャラクター原案：riritto コメント＞

「世界最強の魔女、始めました」アニメ化おめでとうございます！

ローナ達が喋って動く日が来るとは！中々信じられなくて何度もメールを読み返しました。

それもみんな原作の坂木先生、コミカライズの戸賀先生、素敵な作品に仕上げて下さった制作陣の皆様やファンの方々のおかげです。

原作イラストとしてこの作品に関われた事、とても感謝しています。

私もローナ達の一人のファンとして、皆様と一緒にわくわくしながら楽しみたいと思います！

＜漫画：戸賀環 コメント＞

人生の夢のひとつである、アニメ化という機会をいただけて本当にうれしいです！

応援してくださる読者のみなさま、坂木先生、riritto先生、制作に関わるすべての方々に感謝いたします。

元気なときにも、元気が少ないときにも、ぼけーっとみながらクスっと笑えるアニメが大好きで、まさにそんな作品になると思っています。

ぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいです！

＜監督：古田丈司 コメント＞

監督を務めております古田です。「世界最強の魔女、始めました」は、

難しいことを考えず頭空っぽにして、家でくつろぎながらのんびりと観ていただけるようなアニメを目指して制作しています。本作の主人公・世界最強の魔女ローナの、どこか緩く破茶滅茶な大活躍を、ぜひ肩の力を抜いてお楽しみいただければと思います。

●作品情報

「世界最強の魔女、始めました」

2026年10月放送開始



最弱クラスのスキルを発現してしまい、追放された少女・ローナ。しかしそのスキルの正体は、この世界の『攻略サイト』を見ることができるＳＳＳランクのチートスキル【インターネット】だった――！

自由で平和な生活を求めて旅する“世界最強の魔女”ローナの、ハチャメチャな冒険の日々がついにアニメ化！

【スタッフ】

原作：坂木持丸 / riritto （SQEXノベル/スクウェア・エニックス刊）

漫画：戸賀 環 （講談社「月マガ基地」連載）

監督：古田丈司

シリーズ構成：米村正二

キャラクターデザイン：森本由布希

アニメーション制作：ブリッジ / アイル

【キャスト】

ローナ・ハーミット (CV: 橘 杏咲)

原作情報

「世界最強の魔女、始めました 〜私だけ『攻略サイト』を見れる世界で自由に生きます〜」

原作：坂木持丸・riritto（ＳＱＥＸノベル／スクウェア・エニックス刊）1〜5巻好評発売中

漫画：戸賀環 （講談社「月マガ基地」連載）1〜11巻好評発売中、最新12巻 5月8日(金)発売

©坂木持丸・riritto・戸賀環・講談社／「世界最強の魔女、始めました」製作委員会

関連リンク

「世界最強の魔女、始めました」アニメ公式サイト

https://sekamajo-anime.com/