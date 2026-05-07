ROIROM メジャーデビュー曲「CLASSIC WAVE」配信開始！“コウモリ”をモチーフにしたMVも公開

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本多大夢と浜川路己によるアイドルデュオ、ROIROMが、5月7日0時にメジャーデビュー曲「CLASSIC WAVE」を配信リリース。同日20時に同楽曲のMVをプレミア公開した。

■今作では初めて“自分たち自身の物語”にフォーカス

“はじめようか 二人だけで”という印象的なフレーズから幕を開ける「CLASSIC WAVE」は、ROIROMが持つクラシックな佇まいと、時代を超えて愛され続ける普遍的なサウンドというふたつの意味を内包した作品。

80年代ディスコを彷彿とさせるグルーヴィーなトラックに、どこかノスタルジックなメロディラインを重ね、そこに現代的な解釈を加えることで、懐かしさと新しさが同居するサウンドスケープを実現。

さらに、ふたりの卓越したボーカルワークが楽曲に圧倒的な説得力を与え、デビュー作にして強烈なインパクトを放つキラーチューンへと昇華されている。

これまでのプレデビュー作品ではファン（cHaRm）に寄り添う楽曲を届けてきたROIROMだが、今作では初めて“自分たち自身の物語”にフォーカス。運命的に出会い、デュオとして歩み出した2人が、互いを信じ、互いを必要としながら未来へ進んでいく姿が、ストレートかつエモーショナルに描かれている。

そして、今回のMVでは、ひとつの象徴として“コウモリ”をモチーフに据え、内側に強い衝動を抱え続ける存在としての在り方を重ね合わせた。

映像では、暗闇と光、静と動のコントラストを行き来しながら、内面の解放の瞬間をドラマチックに描き出していく。

自分自身と向き合い、その殻を破ることで初めて見える景色。本作は、ROIROMがあらたなフェーズへ踏み出す決意を示すと同時に、観る者それぞれの内面にも静かに共鳴する、エモーショナルな映像作品に仕上がった。

■リリース情報

2026.05.07 ON SALE

DIGITAL SINGLE「CLASSIC WAVE」

2026.06.10 ON SALE

MINI ALBUM『CLASSIC WAVE』

■【画像】ROIROMのアーティスト写真

■関連リンク

ROIROM OFFICIAL SITE

https://roirom.com/