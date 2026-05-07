43歳・冨永愛、20年ぶりの出産を報告「久しぶりの新生児と日々です」高齢出産への不安も振り返る
【モデルプレス＝2026/05/07】モデルで俳優の冨永愛（43）が5月7日、自身のInstagramを更新し、出産を報告した。
【写真】43歳有名モデル“20年ぶり”出産で披露した子どもの姿
冨永は、子供の足の写真を添え「無事、出産できましたことをここにご報告します」と報告。「高齢出産ということもあり、妊娠中は私自身も絶えず不安がありましたが、周りの方々の温かいサポートにより、無事全うすることができました」と妊娠当時の心境や、周囲への感謝を伝えた。
「20年前の章胤の出産以来、久しぶりの新生児と日々です」と明かし「しばらくは仕事もお休みですが、引き続き、見守っていただけたらと思います」と呼びかけている。
冨永は2004年に一般男性と結婚し、2005年3月にモデル・俳優の長男・章胤を出産。その後、2009年に離婚を発表。2025年12月20日に自身のInstagramにて、俳優の⼭本⼀賢との間に「新しい命を授かりましたことをご報告いたします」と約20年ぶりの妊娠を公表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】43歳有名モデル“20年ぶり”出産で披露した子どもの姿
◆冨永愛、出産を報告
冨永は、子供の足の写真を添え「無事、出産できましたことをここにご報告します」と報告。「高齢出産ということもあり、妊娠中は私自身も絶えず不安がありましたが、周りの方々の温かいサポートにより、無事全うすることができました」と妊娠当時の心境や、周囲への感謝を伝えた。
◆冨永愛、2025年12月に約20年ぶり妊娠を公表
冨永は2004年に一般男性と結婚し、2005年3月にモデル・俳優の長男・章胤を出産。その後、2009年に離婚を発表。2025年12月20日に自身のInstagramにて、俳優の⼭本⼀賢との間に「新しい命を授かりましたことをご報告いたします」と約20年ぶりの妊娠を公表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】