Ｗリーグ・トヨタ自動車アンテロープスは７日、日本代表の山本麻衣（２６）が退団することを発表した。金田愛奈、シュックカイリー・アネットの退団も発表した。

山本のコメントは次の通り。「８年間、トヨタ自動車アンテロープスでプレーし、多くの経験をさせていただきました。嬉しい時も苦しい時もありましたが、試合に出られない時期を含め、そのすべての経験が今の自分を作ってくれたと思っています。この８年間で選手としても人としても大きく成長することができました。支えてくださったチーム関係者の皆さま、アンの皆さまには感謝の気持ちでいっぱいです。そして次は、新たな環境（プロジェクトＢ）で世界に挑戦する決断をしました。日本で経験してきた緻密さ、賢さ、日本人らしさを大切に、まだまだ成長し続けられるよう、自分らしく前に進んでいきたいと思います。これからも温かく見守っていただけたら嬉しいです。８年間、本当にありがとうございました」。

山本は桜花学園を経てトヨタに加入。３人制で２１年東京五輪に出場。その後は５人制でも主力となり、パリ五輪代表入りも果たした。２５年には日本５人目のＷＮＢＡプレイヤーを目指し、ダラス・ウィングスのトレーニングキャンプにも参加している。

「プロジェクトＢ」は新設される国際トーナメントで世界の男女トップ選手が世界主要都市を転戦し、開催される。２７年３〜４月には東京での大会も予定されている。