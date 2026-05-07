長谷川理恵、80歳・母の職業を紹介し「継承する運びとなりました」報告 新たな挑戦に意気込み
モデルでタレントの長谷川理恵（52）が7日、自身のインスタグラムを更新。母の職業を改めて紹介し、“継承する”ことを報告した。
【写真】見事な皿うどん！80歳・母の料理を継承した長谷川理恵
投稿で「〜皆さまへお知らせ〜」と書き出し、「この度私の母の料理を継承する運びとなりました」と報告。皿うどんの写真を添えた。
続けて「ご存知の方も多いかと思いますが、私の母は料理研究家で今現在も鎌倉で料理教室をしています」と明かし、「80歳になった母（全くみえない！）の料理を継承する時が来たんじゃないかと、夫の一言がきっかけで決心しました」と決断。「幼少期にいたベルギー、英国で母は家庭料理を学んできました。私はそんな母の背中を見てきて自分とは別の世界と思っていたけれど、50を過ぎてやはりこの母の数々のレシピは娘の私が引き継ぐしかないと強く思いました」といきさつをつづった。
「記念すべき第一回目のキックオフは母の生まれ育った長崎の郷土料理で皿うどん！！」と、写真と動画でも紹介。「一ヶ月前に作り方を教わり今回は全工程を一人でやることに。正直びびりました笑が魂込めて取り組んだら私にも出来ました。幼い頃から母の味を食べてきたのでそれが最終味の決め手の武器に！」と手ごたえ。「母からは安心してバトンタッチ出来ると言ってもらえて感無量。母の味を知っている兄や夫にも食べてもらいお母さんと同じって！」と喜びをつづった。
今後の活動についても紹介。「40年料理教室を続けてきた母と一緒に、鎌倉で二人の料理サロンを開催します」などと、新たな挑戦を伝えた。
【写真】見事な皿うどん！80歳・母の料理を継承した長谷川理恵
投稿で「〜皆さまへお知らせ〜」と書き出し、「この度私の母の料理を継承する運びとなりました」と報告。皿うどんの写真を添えた。
続けて「ご存知の方も多いかと思いますが、私の母は料理研究家で今現在も鎌倉で料理教室をしています」と明かし、「80歳になった母（全くみえない！）の料理を継承する時が来たんじゃないかと、夫の一言がきっかけで決心しました」と決断。「幼少期にいたベルギー、英国で母は家庭料理を学んできました。私はそんな母の背中を見てきて自分とは別の世界と思っていたけれど、50を過ぎてやはりこの母の数々のレシピは娘の私が引き継ぐしかないと強く思いました」といきさつをつづった。
今後の活動についても紹介。「40年料理教室を続けてきた母と一緒に、鎌倉で二人の料理サロンを開催します」などと、新たな挑戦を伝えた。