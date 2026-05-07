ロンドン・ヒースロー空港を運営するヒースロー・エアポートは、空港内で稼働する自律清掃ロボット24台の愛称を公募で決定した。

数千件の応募の中から投票で選ばれ、イギリスらしいユーモアとポップカルチャーへの愛にあふれた、音楽や映画をもじったネーミングが多く選出された。

バンドや俳優、ポップスター、ミュージカルをもじった「フリートウッド・バック（Fleetwood Vac）」、「メリル・スウィープ（Meryl Sweep）」、「スクルブリナ・カーペンター（Scrubrina Carpenter）」、「ダスト・ベイダー（Dust Vader）」、「メアリー・モッピンズ（Mary Moppins）」などが選ばれた。また、「ボーイング7フロア7（Boeing 7 Floor 7）」、「エア・フロアス・ワン（Air Floorce One）」、「クリーニー・マクリーン・フェイス（Cleany McClean Face）」など航空ファンや英国式ダジャレを感じさせる名前も選出された。

24台のコボットは各ターミナルで活躍しており、1台あたり1日最大4,800平方メートルを清掃できる。先進的なマッピング技術と水リサイクルシステムを搭載し、最大3時間の稼働後に自動充電する。施設管理会社のミタイとの連携で導入し、イギリスで最大の自律清掃ロボット群となっている。