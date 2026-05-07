THE RAMPAGE武知海青、テレビ出演を見送り LDHが状況つづる「医師の指導のもと治療を継続」
THE RAMPAGEは7日、公式サイトを更新。THE RAMPAGEの武知海青について、きょうとあすに予定しているテレビ出演を見送ることを発表した。
【Xより】「急性虫垂炎」と診断 福岡公演の休演を伝えたTHE RAMPAGE武知海青
発表で「THE RAMPAGE 武知海青 テレビ出演に関して」と題し、「現在療養中の武知海青につきまして、下記番組への出演は大事をとって見送ることとなりました」と報告。7日放送のフジテレビ系『STAR』と、8日のテレビ朝日系『ミュージックステーション』について説明。「出演を楽しみにしてくださっていた皆さまには、ご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
また、現在の状況について「医師の指導のもと治療を継続しており、順調に回復に向かっておりますが、引き続き慎重に判断してまいります。何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。
武知は4月25日、同サイトを通じて「急性虫垂炎」と診断されたことを報告。4月28・29日の福岡公演の休演を伝えていた。
【Xより】「急性虫垂炎」と診断 福岡公演の休演を伝えたTHE RAMPAGE武知海青
発表で「THE RAMPAGE 武知海青 テレビ出演に関して」と題し、「現在療養中の武知海青につきまして、下記番組への出演は大事をとって見送ることとなりました」と報告。7日放送のフジテレビ系『STAR』と、8日のテレビ朝日系『ミュージックステーション』について説明。「出演を楽しみにしてくださっていた皆さまには、ご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
また、現在の状況について「医師の指導のもと治療を継続しており、順調に回復に向かっておりますが、引き続き慎重に判断してまいります。何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。
武知は4月25日、同サイトを通じて「急性虫垂炎」と診断されたことを報告。4月28・29日の福岡公演の休演を伝えていた。