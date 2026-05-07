NiziUミイヒ、ビジューやリボンを身に付けたサマースタイル公開！『USAGI ONLINE FES 2026』4代目ミューズに就任

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

NiziUのMIIHIが、スペシャルフェス『USAGI ONLINE FES 2026』の4代目ミューズに就任することが決定。併せて、スペシャルLOOKや限定ムービーなどの特別企画が公開された。

■MIIHIが、USAGI ONLINE限定アイテムを着こなす特別企画

『USAGI ONLINE FES 2026』は、5月14日から5月18日の4日間開催。「USAGI ONLINE」で、10パーセントOFFキャンペーンや限定アイテムの発売、豪華プレゼントキャンペーンを盛り込んだスペシャルフェスが行われる。

開催に先立ち、「Sweet Summer, Starring MIIHI （NiziU）」をテーマに、USAGI ONLINE限定アイテムを中心に着こなす特別企画【USAGI ONLINE × MIIHI Special LOOK】と、スペシャルムービー【USAGI ONLINE × MIIHI Special Movie】が、USAGI ONLINE内特設コンテンツページ、USAGI ONLINE公式Instagram＆Xにて公開された。

詳細は、USAGI ONLINE内特設ページをチェックしよう。

■関連リンク

USAGI ONLINE内特設ページ

https://usagi-online.com/s/USGFES/

USAGI ONLINE 公式Instagram

https://www.instagram.com/usagionline/

USAGI ONLINE 公式X

https://x.com/USAGIONLINE

NiziU OFFICIAL SITE

https://niziu.com/