ロッテは6日に行われた東北楽天とのファーム・リーグ公式戦（ADEKA袖ケ浦球場）で、社会貢献活動プロジェクト「MARINES LINKS」の一環として「試合前練習見学と選手との交流」を実施した。

観戦チケットをお持ちの中学生以下の子供を対象に、試合前の選手たちの練習をバックネット裏スタンドから見学できる「練習見学会」を実施、326人の子供たちが参加した。見学後には坂井遼投手、宮崎颯投手、上田希由翔内野手、桜井ユウヤ内野手の4選手による「マリーンズ・キッズキャップお渡し会」も行われた。キッズキャップは、子供たちの健やかな成長を願うとともに、スポーツや野球、そしてマリーンズへの興味・関心を高めることを目的に、地域振興、野球振興の一環として配布している。

桜井は「こうした活動を通じて、地域の子どもたちに野球に触れてもらえることはとても意義があると感じています。今日の経験が、スポーツや野球に興味を持つきっかけになってくれたらうれしいですし、自分も地域に貢献できる選手になれるよう努力していきます」とコメントした。

＜県内ファーム・リーグでの選手との交流の開催日程＞5月30日:カープ戦（長生の森野球場）、5月31日:カープ戦（柏の葉公園野球場）、6月7日:ヤクルト戦（ナスパ・スタジアム）、6月28日:北海道日本ハム戦（国府台スタジアム）、8月9日:巨人戦（浦安市運動公園野球場）