セブン‐イレブン・ジャパンは、セブン‐イレブンにおいて創業感謝企画「感謝割り」第2弾を5月7日より開始した。5月9日までの3日間、各日5時～11時限定で実施される。なお、セブン‐イレブン・ジャパンは、1974年5月15日に国内でセブン‐イレブンの営業を開始し、創業52周年を迎える。

「感謝割り」第2弾では、4月にリニューアルされた「練乳ミルククリームの香ばしフランス」や「つぶつぶコーンマヨネーズ」など人気のパン6品が各108円で販売される。

「感謝割り」第2弾

実施期間：5月7日（木）～5月9日（土）の3日間限定

対象時間：5時～11時限定

内容：人気のパン6品を朝限定特別価格の各108円で販売。

対象商品

練乳ミルククリームの香ばしフランス

特別価格：100円（税込108円）48円引き

※通常価格：148円（税込159.84円）

販売エリア：沖縄県を除く全国

ソフトフランス生地に練乳クリームをサンドした菓子パン

チョコクリームのふわもちちぎりパン

特別価格：100円（税込108円）58円引き

※通常価格：158円（税込170.64円）

販売エリア：全国

ふんわり、もちもちの白いパン生地にチョコクリームとチョコチップを挟んだ菓子パン

コッペパンたまご

特別価格：100円（税込108円）28円引き

※通常価格：128円（税込138.24円）

販売エリア：沖縄県を除く全国

たまごフィリングをサンドしたボリューム満点のコッペパン

こだわりソースのふんわりコロッケパン

特別価格：100円（税込108円）68円引き

※通常価格：168円（税込181.44円）

販売エリア：全国

旨味のあるコロッケを程よいスパイス感と甘味のあるソースで味付けし、ふんわりしたパン生地にサンドした惣菜パン

つぶつぶコーンマヨネーズ

特別価格：100円（税込108円）58円引き

※通常価格：158円（税込170.64円）

販売エリア：沖縄県を除く全国

ふんわりとしたパン生地にマヨネーズとコーンをのせて焼きこんだパン

パリッと食感のウィンナーパン

特別価格：100円（税込108円）28円引き

※通常価格：128円（税込138.24円）

販売エリア：沖縄県を除く全国

歯切れの良いジューシーなソーセージとマヨネーズタイプの辛子入りドレッシングの味わいが楽しめるソーセージパン

注意事項

※販売中の新商品は発売日からセール前日までのセブン‐イレブンでの販売価格（税別）からの値引きとなります。セール中に発売する新商品は、セール終了後販売予定価格（税別）からの値引きとなります。

※「エコだ値」値引きの対象商品は「エコだ値」値引き後の価格（税別）からの値引きとなります。

※クーポンとの併用は可能です。

※キャンペーン内容は変更になる場合がございます。

※在庫切れ、取り扱いのない場合はご容赦ください。

※エリアにより商品・商品名・価格は異なる場合がございます。

※セブンミール商品は対象です。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※店舗で実施しているセール、キャンペーンは7NOWアプリ／WEBサイトでは対象外となります。

※7NOWアプリ／WEBサイトで実施しているセール、キャンペーンは店頭では対象外となります。

※写真はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

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