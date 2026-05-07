セブン‐イレブン「練乳ミルククリームの香ばしフランス」などパン6品が108円！ 「感謝割り」第2弾本日より開始5月9日まで、各日5時～11時限定
セブン‐イレブン・ジャパンは、セブン‐イレブンにおいて創業感謝企画「感謝割り」第2弾を5月7日より開始した。5月9日までの3日間、各日5時～11時限定で実施される。なお、セブン‐イレブン・ジャパンは、1974年5月15日に国内でセブン‐イレブンの営業を開始し、創業52周年を迎える。
「感謝割り」第2弾では、4月にリニューアルされた「練乳ミルククリームの香ばしフランス」や「つぶつぶコーンマヨネーズ」など人気のパン6品が各108円で販売される。
「感謝割り」第2弾
実施期間：5月7日（木）～5月9日（土）の3日間限定
対象時間：5時～11時限定
内容：人気のパン6品を朝限定特別価格の各108円で販売。
対象商品
練乳ミルククリームの香ばしフランス
特別価格：100円（税込108円）48円引き
※通常価格：148円（税込159.84円）
販売エリア：沖縄県を除く全国
ソフトフランス生地に練乳クリームをサンドした菓子パン
チョコクリームのふわもちちぎりパン
特別価格：100円（税込108円）58円引き
※通常価格：158円（税込170.64円）
販売エリア：全国
ふんわり、もちもちの白いパン生地にチョコクリームとチョコチップを挟んだ菓子パン
コッペパンたまご
特別価格：100円（税込108円）28円引き
※通常価格：128円（税込138.24円）
販売エリア：沖縄県を除く全国
たまごフィリングをサンドしたボリューム満点のコッペパン
こだわりソースのふんわりコロッケパン
特別価格：100円（税込108円）68円引き
※通常価格：168円（税込181.44円）
販売エリア：全国
旨味のあるコロッケを程よいスパイス感と甘味のあるソースで味付けし、ふんわりしたパン生地にサンドした惣菜パン
つぶつぶコーンマヨネーズ
特別価格：100円（税込108円）58円引き
※通常価格：158円（税込170.64円）
販売エリア：沖縄県を除く全国
ふんわりとしたパン生地にマヨネーズとコーンをのせて焼きこんだパン
パリッと食感のウィンナーパン
特別価格：100円（税込108円）28円引き
※通常価格：128円（税込138.24円）
販売エリア：沖縄県を除く全国
歯切れの良いジューシーなソーセージとマヨネーズタイプの辛子入りドレッシングの味わいが楽しめるソーセージパン
注意事項
※販売中の新商品は発売日からセール前日までのセブン‐イレブンでの販売価格（税別）からの値引きとなります。セール中に発売する新商品は、セール終了後販売予定価格（税別）からの値引きとなります。
※「エコだ値」値引きの対象商品は「エコだ値」値引き後の価格（税別）からの値引きとなります。
※クーポンとの併用は可能です。
※キャンペーン内容は変更になる場合がございます。
※在庫切れ、取り扱いのない場合はご容赦ください。
※エリアにより商品・商品名・価格は異なる場合がございます。
※セブンミール商品は対象です。
※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。
※店舗で実施しているセール、キャンペーンは7NOWアプリ／WEBサイトでは対象外となります。
※7NOWアプリ／WEBサイトで実施しているセール、キャンペーンは店頭では対象外となります。
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※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/
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