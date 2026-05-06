シカゴ・ホワイトソックスが5月3日、公式Instagramを更新。メジャー単独トップとなった13号を放つなど、驚異的な活躍を見せる村上宗隆（26）を称えるユニークなビジュアルを公開した。

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投稿されたのは、Google検索をパロディにした「SOX SEARCH」の検索画面だ。検索ワードには「mlb home run leader」と打ち込まれており、検索結果には、メジャーリーグの本塁打トップに立った村上の顔写真と「MUNE」の名前が大きく表示されている。さらに、通訳の八木賢造氏の名前も添えられており、球団から粋なお祝いにファンの注目が集まった。

【画像】13号でメジャーリーグ本塁打トップに輝いた村上宗隆（画像はシカゴ・ホワイトソックスのInstagramより引用）

この投稿には、ネットユーザーから「Mune-bomb」「ムネ！」「村上をNPB時代から見てたけど、メジャーに行ってから明らかに何かが違うと思っていた！」「今メジャーで一番ハングリーな男だよ村上は！」「村上宗隆、日本からも応援してまーす！」といったコメントが寄せられている。