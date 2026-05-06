[5.6 J1百年構想リーグ EAST第15節](U等々力)

※17:00開始

主審:Damian Kos

<出場メンバー>

[川崎フロンターレ]

先発

GK 49 スベンド・ブローダーセン

DF 2 松長根悠仁

DF 13 三浦颯太

DF 28 丸山祐市

DF 29 山原怜音

MF 6 山本悠樹

MF 8 橘田健人

MF 14 脇坂泰斗

MF 23 マルシーニョ

MF 34 長璃喜

FW 91 ラザル・ロマニッチ

控え

GK 1 山口瑠伊

DF 5 佐々木旭

DF 22 フィリプ・ウレモビッチ

DF 32 林駿佑

MF 16 大関友翔

MF 19 河原創

FW 17 伊藤達哉

FW 24 宮城天

FW 38 神田奏真

監督

長谷部茂利

[東京ヴェルディ]

先発

GK 21 長沢祐弥

DF 5 井上竜太

DF 6 宮原和也

DF 15 鈴木海音

MF 8 齋藤功佑

MF 10 森田晃樹

MF 17 稲見哲行

MF 27 白井亮丞

MF 35 田邉秀斗

MF 40 新井悠太

FW 45 寺沼星文

控え

GK 31 馬渡洋樹

DF 23 深澤大輝

DF 36 松田陸

MF 7 松橋優安

MF 16 平川怜

MF 24 仲山獅恩

FW 9 染野唯月

FW 13 山田剛綺

FW 25 熊取谷一星

監督

城福浩