川崎Fvs東京V スタメン発表
[5.6 J1百年構想リーグ EAST第15節](U等々力)
※17:00開始
主審:Damian Kos
<出場メンバー>
[川崎フロンターレ]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 2 松長根悠仁
DF 13 三浦颯太
DF 28 丸山祐市
DF 29 山原怜音
MF 6 山本悠樹
MF 8 橘田健人
MF 14 脇坂泰斗
MF 23 マルシーニョ
MF 34 長璃喜
FW 91 ラザル・ロマニッチ
控え
GK 1 山口瑠伊
DF 5 佐々木旭
DF 22 フィリプ・ウレモビッチ
DF 32 林駿佑
MF 16 大関友翔
MF 19 河原創
FW 17 伊藤達哉
FW 24 宮城天
FW 38 神田奏真
監督
長谷部茂利
[東京ヴェルディ]
先発
GK 21 長沢祐弥
DF 5 井上竜太
DF 6 宮原和也
DF 15 鈴木海音
MF 8 齋藤功佑
MF 10 森田晃樹
MF 17 稲見哲行
MF 27 白井亮丞
MF 35 田邉秀斗
MF 40 新井悠太
FW 45 寺沼星文
控え
GK 31 馬渡洋樹
DF 23 深澤大輝
DF 36 松田陸
MF 7 松橋優安
MF 16 平川怜
MF 24 仲山獅恩
FW 9 染野唯月
FW 13 山田剛綺
FW 25 熊取谷一星
監督
城福浩
※17:00開始
主審:Damian Kos
<出場メンバー>
[川崎フロンターレ]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 2 松長根悠仁
DF 13 三浦颯太
DF 28 丸山祐市
DF 29 山原怜音
MF 6 山本悠樹
MF 8 橘田健人
MF 14 脇坂泰斗
MF 23 マルシーニョ
MF 34 長璃喜
FW 91 ラザル・ロマニッチ
控え
GK 1 山口瑠伊
DF 5 佐々木旭
DF 32 林駿佑
MF 16 大関友翔
MF 19 河原創
FW 17 伊藤達哉
FW 24 宮城天
FW 38 神田奏真
監督
長谷部茂利
[東京ヴェルディ]
先発
GK 21 長沢祐弥
DF 5 井上竜太
DF 6 宮原和也
DF 15 鈴木海音
MF 8 齋藤功佑
MF 10 森田晃樹
MF 17 稲見哲行
MF 27 白井亮丞
MF 35 田邉秀斗
MF 40 新井悠太
FW 45 寺沼星文
控え
GK 31 馬渡洋樹
DF 23 深澤大輝
DF 36 松田陸
MF 7 松橋優安
MF 16 平川怜
MF 24 仲山獅恩
FW 9 染野唯月
FW 13 山田剛綺
FW 25 熊取谷一星
監督
城福浩