¡Ú »³ËÜ¥ê¥ó¥À ¡Û¡¡²»³Ú¤Ç¡ÖÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¿´¤¬°ì¤Ä¤Ë¡×¡¡¥´¡¼¥´¡¼¥À¥ó¥¹¤òÇ®Îõ¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¡¡¡Ö»ä¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤Þ¤¹¡×
5·î5Æü¡Ê¥´¡¼¥´¡¼¤ÎÆü¡Ë¤Ë¡¢¹âÅÙÀ®Ä¹´üÆüËÜ¤Î¥´¡¼¥´¡¼Ê¸²½¤ò´°Á´ºÆ¸½¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØTokyo A GoGo¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¼çºÅ¤ÎÍÙ¤ë¥ß¥¨¤µ¤ó¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤Î»³ËÜ¥ê¥ó¥À¤µ¤ó¤äÊ¿»³¤ß¤¤µ¤ó¤é¤¬²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú »³ËÜ¥ê¥ó¥À ¡Û¡¡²»³Ú¤Ç¡ÖÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¿´¤¬°ì¤Ä¤Ë¡×¡¡¥´¡¼¥´¡¼¥À¥ó¥¹¤òÇ®Îõ¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¡¡¡Ö»ä¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤Þ¤¹¡×
¸ø±éÁ°¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥ó¥À¤µ¤ó¤Ïà¡ÊÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡ËµîÇ¯½Ð¤Æ¤ß¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£º£Æü¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ë»²¤ê¤Þ¤·¤¿á¤È¡¢¥¦¥¥¦¥µ¤Ê¬¡£
àÍÙ¤ë¥ß¥¨¤µ¤ó¤«¤é¡¢»öÌ³½ê¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤Æ¡¢¡Ö¤ï¤¿¤·¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿á¤È¡¢½Ð±é¤Î·Ð°Þ¤ò¸ì¤ë¤Èà¤Á¤ç¤¦¤É¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿º¢¤Ë¥´¡¼¥´¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Î®¹Ô¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¥´¡¼¥´¡¼¤Î¥À¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËË¹»Ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ëº®¤¸¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ëá¤È¡¢¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ë¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÅö»þ¤ò²û¤«¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µîÇ¯¤ÏÍè¾ì¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤ò20Âå¡Á30Âå¤¬Àê¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¿Íµ¤¤ÎËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¥ê¥ó¥À¤µ¤ó¤ÏàµîÇ¯¤ÏÏ·¼ãÃË½÷¡¢°ì½ï¤Ëº®¤¸¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥´¡¼¥´¡¼¤òÍÙ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¼ã¤¤»Ò¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤µ¤ó¤Î¿¿»÷¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡£¼ã¤¤»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ê¤Î¤è¤Í¡£¿´¤¬À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢²»³Ú¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£²»³Ú¤â¥À¥ó¥¹¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ò·Ò¤°¤â¤Î¤Ç¤¹á¤È¡¢´¶³´¿¼¤²¡£
¥´¡¼¥´¡¼¥À¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïà³Ú¤·¤«¤Ã¤¿»þÂå¤¬º£¤Þ¤¿ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç»ä¤â¼«Í³¤Ë¥´¡¼¥´¡¼¤òÍÙ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤ó¤Æ¹¬¤»¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥°¥ó¤È¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª ¤¤¤í¤ó¤Ê¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤è¡Áá¤È¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¼Â±é¤·¤Ê¤¬¤éÁÛ¤¤¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¾¼ÏÂ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿¥ê¥ó¥À¤µ¤ó¡£Åö»þ¤Ï²è´üÅª¤À¤Ã¤¿¡Ö¤Ø¤½½Ð¤·¥ë¥Ã¥¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æà¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ê¤ó¤«¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë½Ð¤Æ¤ë²Î¤¤¼ê¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¡Ö¥ê¥ó¥À¤µ¤ó¤Ø¤½½Ð¤·¤Æ¤ë¤ï¤è¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Î»þ¤ÏÂç¤¤Ê¥¹¥«¡¼¥Õ¤Ç±£¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÈÖ¤Ï¤ª¤Ø¤½½Ð¤¹¤â¤ó¤À¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¸«¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤èá¤È¡¢²óÁÛ¡£
µ¼Ô¤«¤é¡Öº£Æü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢¤Ø¤½½Ð¤·¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢àº£Æü¤Ï¤·¤Þ¤»¡Á¤ó¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¤Í¡£¥¨¥¹¥Æ¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Á¤ãá¤È¡¢Âç¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥ê¥ó¥À¤µ¤ó¡¢¤³¤ÎÆü¤Î°áÁõ¤Ï¥Û¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡£
ÈþµÓ¤ÎÈë·í¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤Èà±¿Æ°¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢³¬ÃÊ¤â²¼¤ê¤ë»þ¤ÏÉ¨¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç²¼¤ê¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÅÐ¤ë»þ¤Ï¶ËÎÏ³¬ÃÊ¡£¤¢¤È¼«Å¾¼Ö¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿¿²Æ¤Ï¥Û¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë£Ô¥·¥ã¥Ä¤ÇÁæ¤¤¤Ç¤¤¤ë»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹á¤È¡¢²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼60¼þÇ¯¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â¤Ê¤ª¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ÊÀ¸³è¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ëà²Î¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¯ºÐ¤òËº¤ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹á¤È¸ì¤Ã¤¿¥ê¥ó¥À¤µ¤ó¡£à¤À¤«¤é¤³¤½Â¹ø¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÃÃ¤¨¤Æ¡¢ÂÎ¤ËÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹¤¯Èô¤ÓÄ·¤Í¤Æ²Î¤¨¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¤Ë¹¬¤»¤«¤È»×¤¤¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹á¤È¡¢ÎÏ¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û