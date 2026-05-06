大久保佳代子 （C）ORICON NewS inc.

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　お笑いコンビ・オアシズの大久保佳代子（54）が、5日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女がDEEPに吠える夜』（毎週火曜　後11：59）に出演。Xを積極的に利用しない理由を明かした。

【画像】黒髪ボブヘア！イメチェンした大久保佳代子

　この日は、ネット上でのデジタルタトゥーをテーマにトークを展開。「デジタルタトゥーを避けるには？」という内容で意見が交わされた。

　注意することを聞かれた大久保は、「私が気をつけてるのは、酔ってやらない」ときっぱり。司会のくりぃむしちゅー・上田晋也も「ろくなこと書かないしな」と共感した。

　大久保は続けて、「Xをね、もう10年以上やってるんですけど。やっぱ…当初のほうけっこう酔ってやってるから、結構なド下ネタ言ってたりとか、ちょっとかまってちゃんみたいになって…」と振り返り。「だから今は、Xでほぼ告知しかやらない。自分が信用できないってなりました。ろくなことない、本当に…」と明かした。