大久保佳代子、X利用し10年以上…気を付けていること「ろくなことない」
お笑いコンビ・オアシズの大久保佳代子（54）が、5日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女がDEEPに吠える夜』（毎週火曜 後11：59）に出演。Xを積極的に利用しない理由を明かした。
【画像】黒髪ボブヘア！イメチェンした大久保佳代子
この日は、ネット上でのデジタルタトゥーをテーマにトークを展開。「デジタルタトゥーを避けるには？」という内容で意見が交わされた。
注意することを聞かれた大久保は、「私が気をつけてるのは、酔ってやらない」ときっぱり。司会のくりぃむしちゅー・上田晋也も「ろくなこと書かないしな」と共感した。
大久保は続けて、「Xをね、もう10年以上やってるんですけど。やっぱ…当初のほうけっこう酔ってやってるから、結構なド下ネタ言ってたりとか、ちょっとかまってちゃんみたいになって…」と振り返り。「だから今は、Xでほぼ告知しかやらない。自分が信用できないってなりました。ろくなことない、本当に…」と明かした。
【画像】黒髪ボブヘア！イメチェンした大久保佳代子
この日は、ネット上でのデジタルタトゥーをテーマにトークを展開。「デジタルタトゥーを避けるには？」という内容で意見が交わされた。
注意することを聞かれた大久保は、「私が気をつけてるのは、酔ってやらない」ときっぱり。司会のくりぃむしちゅー・上田晋也も「ろくなこと書かないしな」と共感した。
大久保は続けて、「Xをね、もう10年以上やってるんですけど。やっぱ…当初のほうけっこう酔ってやってるから、結構なド下ネタ言ってたりとか、ちょっとかまってちゃんみたいになって…」と振り返り。「だから今は、Xでほぼ告知しかやらない。自分が信用できないってなりました。ろくなことない、本当に…」と明かした。