そろそろ連休疲れが出ていない？今こそ取り入れるべき食材はこれ！

忙しい毎日でなかなか疲れがとれない…そんなときは食事からケアしてみませんか？ 疲労回復効果のあるビタミンB1を豊富に含む「豚肉」、たんぱく質や貧血予防に有効な鉄やビタミンB12が多い「かつお」を使った簡単レシピをご紹介します。

▼漁師のかつお漬け

いつものポン酢に飽きてきたら試してほしい一品。玉ねぎがアクセントに。



▼あっという間に完成！豚肉の豆苗巻き

簡単で栄養も◎。野菜も一緒に食べられるのが嬉しい。





※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

▼ごはんが進む◎豚ニラ

定番レバーではなく豚肉で作ります。ニラに含まれるアリシンは疲労回復効果をアップ。



▼おしゃれな一品に！かつおのマリネ

めんつゆをベースにしたつけだれに、かつおと玉ねぎを加えてマリネに。シャキシャキ食感でサラダ感覚で食べられます。







疲れているときにとりたい栄養素に「ビタミンB1」「鉄」「たんぱく質」「クエン酸」などがあります。ビタミンB1は豚肉に多く含まれ、疲労回復効果があるとされています。にんにくや玉ねぎ、ニラなどに含まれるアリシンはビタミンB1の吸収を助けてくれるので、豚ニラなどのレシピが効果的です。また、かつおに多く含まれる鉄分は、酸素を全身に運んだり、貧血予防として有名ですが、しっかり補給することで体のだるさなどを改善する効果も。お酢などに含まれるクエン酸は、疲労物質である乳酸を分解するサポートをしてくれるので、上手に活用したいですね。

（撮影：クックパッドフォトサポーターズ）

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。