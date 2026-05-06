「考えるまでもないことだ」大谷翔平、“二刀流”は今後どうなる？ 「ポストシーズンでは可能な限り…」ド軍ファンが主張

今後、大谷の二刀流はどうなるのか(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平が現地時間5月5日、敵地でのアストロズ戦に先発登板し、今季最長の7回89球、4安打2失点8奪三振という内容で降板し、今季2敗目を喫した。チームは1−2で敗れている。

【動画】大谷翔平のエグいスイーパー！空振り三振を奪うシーンをチェック

この日も投手専念でマウンドに上がったが、打線の援護に恵まれなかった。ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は、ファンが「打者・大谷」と「投手・大谷」のどちらを好んでいるのか、意見を紹介している。

SNS上では「今は『打者』を選んだが、もし今後、投手陣が崩れるようなことがあれば意見を変えるかもしれない」「ここ2年間の打者としての彼の成績を考えると、考えるまでもないことだ」「今のところ？彼は投手としての方が価値がある」と、ファンからさまざまな意見が寄せられたという。

同メディアのダグ・マケイン記者も「もしドジャースが、ショウヘイに年間25〜30試合の先発登板をさせることに本腰を入れるつもりなら、これを恒久的な方針とし、ダルトン・ラッシングをDHに据えるべきだ。そうなれば、私もその方針を認める準備はできている」と述べた。