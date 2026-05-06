熱中症対策として大型の日よけが設置された大田区立小学校の屋外プール（区教育委員会提供）

写真拡大

　東京都大田区は今年度から、区立小中学校の屋外プールを廃止し、近隣学校の屋内プールを共同で利用する「プールシェア」の整備を始める。

　猛暑による授業の中止を解消するとともに、教職員の負担軽減にもつなげる狙いがある。（高田悠介）

多くが築６０年

　区教育委員会によると、区内では公立小中学校（特別支援学校含む）全８８校で、屋外プールを使用している。だが、その多くは築６０年ほどが経過し、老朽化が進んでいる。プールを巡っては近年、猛暑の影響で熱中症になる危険性が高まり、授業を中止する回数が増加。プールの点検や清掃、水質管理を担う教員の負担増も課題になっていた。

　こうした現状を受け、区教委は３月、学校プールの利用を見直す計画を策定し、共同で利用する「プールシェア」の導入を決めた。

　計画によると、老朽化した小中学校４６校の屋外プールは今後廃止し、小学校３１校には、１キロ・メートル圏内にある「拠点校」に新たに整備する屋内プールを利用してもらう予定だ。他の小中学校１３校は、民間のスポーツジムやスイミングスクールのプールで、残りの小学校２校は区営プールでそれぞれ授業を行う。

　拠点校には中学校１２校を指定し、屋内プールには、児童生徒の体格に応じて水深を調整できる可動式の床を備える。教職員の負担を減らすため、施設の管理や指導の補助を区水泳協会や民間のスポーツクラブに委託するという。

　プールシェアの開始時期は未定だが、民間や区営のプールの利用校については施設側との調整が終わり次第、運用を始める方針だ。

　一方、プールシェアの対象になっていない３０校のうち、１８校についてはプールの築年数が１５年程度と比較的新しいため、大型の日よけを設置した上で、引き続き自校のプールを使う。残りの１２校は地理的な理由で他のプールが使えないといい、今後、対応について検討を進める。

　区によると、既設プールを維持管理するよりも、拠点校にプールを設けて複数校で利用した方が、半分程度の費用で済むといい、区教委の小野沢行平・教育施設担当課長は「プールシェアは、水泳の授業を維持できるだけでなく、経費の削減にもつながるため、メリットが大きい」と話す。

　２０２４年に区営プールの利用を試験的に行った区立大森第五小学校の荻野友教諭（４３）は「プールは他の学年も利用しており、授業が一度中止になると、日程の調整が大変だ。屋内ならその心配がなくなり、大きな負担軽減になる」と期待を寄せる。

世田谷、葛飾も

　プールシェアは、都内の他の自治体でも取り組みが進んでいる。世田谷区は２４年３月、区立小中学校のプールに関する利用計画を策定。今後、拠点校の小中学校７校に屋内プールを整備し、周辺の２〜３校に利用してもらう予定だ。今夏から一部の学校で建設工事が始まるが、区は拠点校をさらに増やすため、計画の見直しを進めている。

　葛飾区も、各学校が共同で利用できる屋内プールを区内に建設する予定で、２８年１０月から運用を始める。

　鳴門教育大の松井敦典特命教授（水泳教育）は「水泳の授業はあくまで学校教育の一環だ。民間のインストラクターに任せきりにせず、教員がきちんと授業を主導していくことが重要だ」と指摘している。