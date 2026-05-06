見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第28話が6日に放送された。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、実家を訪れた多江（生田絵梨花）に見合い話がくる。

一方、コレラの感染者を看護する模擬授業が行われる。りん（見上愛）は過去を思い出すが、その様子を見たバーンズ（エマ・ハワード）は、りんに厳しい一言を言い放つ。授業の後、直美（上坂樹里）と話す中で、りんは看護について改めて考え、翌日の授業に臨む。

りんが“看護”に1歩近付き、ネットも反応した。

Xには「お父さん、、」「見合い…」「多江さまキツイな」「先生すげえ」「バーンズ先生、りんの一瞬の仕草でそんなことも分かるんか！」「患者は家族ではありません」「りんちゃんキレた」「みんながりんさんに煮っころがしをくれる」「患者さんを清潔に、私自身に感染させないように」「バーンズ先生、顔つきがやさしい」「私をだいじに」「合格点もらった！」「あなたと同じ想いをする人を減らすことができます…りん天職だね」「なぜ、ナース？の答え出た」「厳しいけど優しい先生だ」「今日の回、最高なんだけど」などとコメントが並んだ。

「風、薫る」は朝ドラ第114作目で、主人公は見上演じる一ノ瀬りんと、上坂演じる大家直美の2人の女性。まだ女性の職業が確立されていなかった明治期に同じ看護婦養成所を卒業し、「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」と呼ばれて新たな風を巻き起こした実在の人物、大関和さんと鈴木雅さんの2人の半生がモチーフとなっている。

主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの「風と町」。