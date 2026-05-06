37歳主婦に執着する「近所の放置子」、「自分ばかりずるい！」小3息子に激怒した「まさかの理由」

親の無関心やネグレクトなどの事情により、放課後や休日に適切な保護を受けられず、外を徘徊したり他人の家に居座ったりする子どもを「放置子（ほうちご）」と呼ぶ。背景として、共働き世帯やひとり親世帯の増加により、保護者が長時間労働を強いられ、子どもの世話をする時間や精神的余裕が不足していることが挙げられる。

夫と息子（陽向さん・仮名・8歳）の3人家族の愛美さん（仮名・37歳）。去年、息子の登校班に入った新一年生（律さん・仮名・6歳）が陽向さんに懐いたものの、だんだんと度が過ぎてくることに。ある日、物音がして庭を見ると律さんが立っており「お腹が空いた」と訴えてきた。律さんの母親（彩さん・仮名・33歳）とは顔を合わせたこともなく、物を食べさせていいかもわからない。そのため律さんを送って行ってLINEのIDを交換しようと思っていたが「面倒を見てもらってありがたい」「よろしくお願いします」と言われ、その態度に納得できず連絡先の交換はしなかった。

記事前編は【「ぼくにもご飯ちょうだい」37歳主婦がリビングに居座る小1の「息子の友達」に頭を悩ませるワケ】から。

「ケーキが食べたい」と大騒ぎ

「律くんは毎日のように遊びに来るも、最近は何をするにも私の後をくっついて歩くようになって。『母親がかまってくれなくて、さみしいのかな』と思い、うっとうしいと感じつつも受け入れていました」

よく見ると服が何日も汚れたままで、お風呂に入れてもらえてなさそうだと感じ、改めて子どもへの無関心を痛感したという。

「ある日律くんが勝手に冷蔵庫を開けて、息子のために買っておいたケーキを見つけました。すると『ぼくもケーキが食べたい』と大騒ぎして。ただケーキは息子の好物だったもので『これは今食べられないのよ』『まだダメなの』と言って何とか誤魔化そうとしました」

それでもなお律くんが「なんでダメなの？ 」「どうして？ 」とうるさく何度も尋ねたので、陽向さんが「ぼくが買ってもらったものだから」と答えたのだとか。

「律くんは息子に向かって『自分ばっかりずるい！ 』と文句を言った挙句に暴れだして。それを見た息子が『自分の親に買ってもらえばいいじゃん』と言い、ケンカになるも何とか二人の間に割って入って仲裁しました」

相変わらず、家には遊びにくるが……

こうなったら、彩さんと話し合いが必要だと感じ、また律くんを送り届けることにしたそう。

「ちょうど彩さんが帰宅したところだったので『律くんがうちに長時間居座って迷惑している』と訴えました。すると『私は働いているんだから仕方ないでしょ』『だいたいそっちが勝手に息子を家に上げたんじゃない』と言い返してきて。そして最後に『あなたのせいでママが怒られたのよ』と律くんを睨むとそのまま家に入っていきました」

あんなことがあったのに、翌日律くんがまた家にやって来たという。「また来たの？ 」と聞くと「ママがもう行っちゃダメって言ったけど、おばさんと陽向くんに会いたくて来ちゃった」と話したそう。

「律くんは相変わらず『お腹空いた』『おやつが食べたい』としつこくねだって、勝手に冷蔵庫を開ける始末。正直律くんの言動に迷惑をしているけれど、家に居場所がなくて、甘えることで寂しさを埋めようとしているのだと感じました」

子どもに罪はなく、かわいそうだから、今後もうちに上げることにしたという。

「それからは、『うちは17時までしか遊べないよ』『食事はおうちで食べてきて』『勝手に冷蔵庫を開けないで』と言って、家のルールを守れないなら、うちに上げないと毅然とした態度で接することにしました」

家に上がれなくなるのが相当嫌なのか、だんだん律さんは大人しくなって行動も愛美さんの許容範囲内で落ち着いたのだとか。

息子の友達に振り回されてしまった愛美さん。今回のように、我が子に無関心の母親は少なからずいるようだ。程よい距離感でお付き合いした方がいいだろう。

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