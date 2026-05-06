「中日７−３阪神」（５日、バンテリンドーム）

勝ちながら育てるを実践するチームに、避けては通れない経験と失敗がある。今季３度目、対中日には初連敗で４カードぶりの負け越しとなった試合後、阪神・藤川球児監督は敗戦を冷静に受け止めながら諭すように話した。２戦連続の“投壊”計１４失点。あえて厳しい言葉を投げかけ、奮起を求めた。

「本当に、プロらしい練習と取り組みをしていかなければいけませんね。まだまだアマチュア。門別も含めてね。そのレベルに達してないです」

９連戦前から何度もローテーションを練り直し、近未来のチームを支える２人にチャンスを与えた。４日の同戦で４年目、２１歳の門別が５回５失点でＫＯ。２年目、２６歳の早川に次戦を託したが、結果的に流れを止めることができなかった。初回、森下の８号ソロで先制したが、二回にボスラーに同点ソロを浴びた。

すると三回だ。先頭・田中の遊撃内野安打から１死後、カリステに四球を与え一、二塁。続く福永の打席でもボール、ボールで３球目、重盗で進塁を許し、村松に３点適時三塁打。打つ、投げる、走るだけが野球ではない。高い技術の攻防が勝敗を分けるプロの世界。１軍は日本最高峰の舞台だ。指揮官は「結果を見たら分かる」と断じた。

「（昨年は）１年目ですからね。ビギナーズラックってところもある。これがプロですから。プロらしい姿になっていくためにね」。四回にも土田に右翼越えソロを浴び２被弾。チームとして被本塁打数は「３０」に達し、リーグワーストの記録が投手陣の窮状を語る。石井の負傷に、開幕ローテに入った伊藤将、伊原もリハビリ途中。苦しい投手編成が続いている。

そんな状況下でも首位に立ち、若虎の経験できる日々が５年、１０年後のチームに生きる。「与えられたチャンスではなく、自分でつかみ取るプロ野球選手になっていく必要が、たくさんの選手にはある。それがチーム力を引き上げていく一つでもあります」と藤川監督。失敗に学び、経験が成長を支える。珍しく個人名を挙げた２日連続の苦言。痛烈なメッセージに応える姿を期待している。