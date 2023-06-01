お笑いコンビ「エバース」の町田和樹が５日放送の「ロンドンハーツ」（テレビ朝日系）に出演した。

番組では「Ｍ―１ファイナリストってどんな人？」と題して、芸人たちの素顔＆裏顔を調査。町田について後輩芸人の「マリーマリー」のえびちゃんが情報提供した。

えびちゃんは「『極悪女王』で共演した唐田えりかさんと食事中に町田さんから飲みのお誘いがあった。普段からお世話になっている先輩のために紹介してあげようと待ち合わせ場所へ向かった。女優さんもいるし良いお店に連れて行ってくれるんだろうと思っていたら、会うなり目の前のコンビニに入り『好きなもの選んでいいよ』と言って唐田さんにお酒を選ばせた。そして公園に向かいベンチに座ってお酒を飲み始めるも町田さんは緊張して全く話さず、紹介した私がとんだ恥をかかされた」と暴露した。

「なぜ公園だったのか？」と問われた町田は「女優さんが来ると聞いてたんで逆に公園と思った」と意図を明かす一方で「びっくりするぐらいかわいくて、ちょっとしゃべれなくなってしまった」とまったくしゃべれなかったという。しゃべれない中でも「あのＣＭって、いくらぐらい入るんですか？」「どの辺に住んでるですか？」と質問したことを明かし、共演者たちをドン引きさせていた。