歌手の西川貴教（55）が、5日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、旅先でのとんでもないトラブルを振り返った。

この日のテーマは「旅のトラブル報告会」。何かと予測不能の事態が起きがちな、旅行先でのハプニングについて語り合った。

西川は「海外で公演がありまして。ブラジル・サンパウロでライブをやらせていただきまして」と回顧。ニューヨークでトランジットし、サンパウロまで約40時間のフライトが予定されていたという。

空港に到着すると、ザワザワ感があったという。「ちょっとバタバタ騒がしかったんですけど、このノリって南米やからかなとか、ラテンの血なのかななんて感じがして。まあ降りて行った」。すると、先に降りたスタッフが、血相を変えて報告してきたという。

「“大変です。ここ、サンパウロじゃないです！”って。どこで間違うの？と。サンパウロ行きの飛行機に乗っていて、チケットも間違いなくチェックしているし、どういうことや？って」

驚きながらも、だんだん事情が分かってきたという。それは、飛行機の遅延に端を発するトラブルだった。「ニューヨークに着いた段階で、飛行機がちょっと遅れてたの。確かにディレーしていました。乗って、飛んでいる間に、就労時間を超えたから、機上で機長ともども全員、ストライキを起こし始めて」。ひな壇からは「え〜！？」と声が上がり、MC明石家さんまも「うそ〜！？」と目を丸くした。

そのため、到着したのはサンパウロではなかった。西川は「なので、手前のブラジリアという、そこに降りちゃっている。全然関係ないところに降りているんです。飛んでいる間に、“もう（労働時間を）超えてるやん。これ以上、働きたくない。降りよう”言うて」と振り返った。

しかし、ライブは翌日に迫っている。「しゃあないから、もう1回行って、カウンターで“こんな事情になっているから、何とか付けてくれ”って」。スタッフに掛け合うと、「仕方ないねえ…」と笑い顔で返されたという。西川は「“何を言うてんねん！笑いごとやないやろ！。明日ライブや！”って。一生懸命交渉して、何とかチケットを取って」と説明。サンパウロに到着できたころには、既に夜中だったという。

想定外のトラブルに、西川は「夜中に着いて、全然寝られへんし、機材も届いているか分からへんから。朝になり、みんな真っ青になって会場に入り、セッティングして、ライブをやるみたいな」と回顧。かろうじてライブは開催できたことを明かしていた。