雨宮天、EP「ノンシナリオ・エチュード/雨宮天作品集2-Theory-」全貌解禁＆全曲クロスフェード映像も公開！

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声優として数々の作品でメインキャストを務め、声優ユニット・TrySailのメンバーとしても活動する人気女性声優・雨宮天が、5月27日発売のEP「ノンシナリオ・エチュード/雨宮天作品集2-Theory-」の全収録内容と音源の一部を解禁した。

本作は、自身が全楽曲の作詞・作曲を手がける“作品集シリーズ”の第2弾。「愛」を共通テーマに据え、雨宮が導き出した独自の表現理論や等身大の価値観、さらには自身の中で定めたルールを提示する作品として、「Theory」という副題が冠された。

あわせて、収録楽曲の一部を繋いだクロスフェード映像も公開。各楽曲の世界観を表現したイメージフォトが先行公開されファンの期待を高めてきた本作の全貌が、ついにその輪郭を現した。

収録曲には、すでに先行配信されている「ノンシナリオ・エチュード」をはじめ、バリエーション豊かな楽曲が並ぶ。

「ノンシナリオ・エチュード」は、戸嶋友祐と川島章裕が編曲を担当したポップで軽快なアッパーチューン。TVアニメ『彼女、お借りします』第5期オープニングテーマに起用されており、雨宮自身の制作楽曲がアニメタイアップを飾るのは本作が初となる。

続く「マイブランケット」は、宮永治郎、角田崇徳による編曲で、友愛をテーマにした一曲。ラグタイム調の軽やかなメロディーと、思わず頬が緩むような歌詞が印象的。

「Heart Note」は荒幡亮平が編曲を担当。昨年開催された「第五回 雨宮天 音楽で彩るリサイタル」にて初披露された楽曲で、これまでの雨宮の作品には珍しい、甘く切ないラブソングとなっている。

一方「TOXIC♡」はArmySlickによる編曲で、刺激的なサウンドが際立つダンスチューン。並べられた言葉は、雨宮本人のマインドを映し出した“取扱説明書”とも言え、作品全体に鋭いアクセントを加える。

そしてラストを飾る「白線」は、再び荒幡亮平が編曲を担当。夜を想起させる都会的なサウンドに、計算されたコード進行と耳馴染みの良いメロディーが重なり、「共犯」を匂わせるサスペンスフルな歌詞が独特の緊張感を生み出している。

また、これらの楽曲のサビ部分を使用したクロスフェード映像の公開によって、タイトルやビジュアルから膨らんでいたイメージが、音としてより一層明確に。

さらに、期間生産限定盤の初回仕様として封入されるアニメスタジオ描き下ろしのアナザージャケットの絵柄も公開。初回生産限定盤のビジュアルとは対照的なアプローチで、本作の世界観に新たな奥行きを与えている。

全曲作詞・作曲によるEP第2弾を通じて、クリエイターとしての存在感をさらに強固なものにした雨宮。リリースに向けて、その期待はますます高まり続けている。

●リリース情報

雨宮天EP

「ノンシナリオ・エチュード/雨宮天作品集2-Theory-」

5月27日発売

【初回生産限定盤（CD＋BD）】



品番：SMCL-995〜996

価格：￥5,000（税込）

【期間生産限定盤（CD）】



品番：SMCL-997

価格：￥3,300（税込）

初回仕様：

・キャンペーン応募チラシ封入

・アニメ絵柄アナザージャケット付き(期間生産限定盤のみ)

＜CD＞

1.ノンシナリオ・エチュード

作詞・作曲：雨宮天 編曲：戸嶋友祐, 川島章裕

2.マイブランケット

作詞・作曲：雨宮天 編曲：宮永治郎, 角田崇徳

3.Heart Note

作詞・作曲：雨宮天 編曲：荒幡亮平

4.TOXIC♡

作詞・作曲：雨宮天 編曲：ArmySlick

5.白線

作詞・作曲：雨宮天 編曲：荒幡亮平

＜Blu-ray＞

・「ノンシナリオ・エチュード」 Music Video

・TV SPOT 15sec+30sec

「ノンシナリオ・エチュード」

配信リンクはこちら

https://amamiyasora.lnk.to/NSE_pre

「ノンシナリオ・エチュード/雨宮天作品集2-Theory-」予約・購入はこちら

https://amamiyasora.lnk.to/Theory_EP

●ライブ情報

「LAWSON presents 雨宮天 Live Event 2026 -Room Theory-」

大阪・NHK大阪ホール

2026年7月25日（土） 17:00開場 / 18:00開演

お問合せ：ソーゴー大阪 06-6344-3326（平日14:00-16:00）

東京・Shibuya LOVEZ

2026年8月1日（土） 17:00開場 / 18:00開演

2026年8月2日（日） 13:30開場 / 14:30開演

17:00開場 / 18:00開演

お問合せ：DISK GARAGE

https://info.diskgarage.com/

チケット料金

全席指定

＜グッズ付きチケット＞10,000円（税込）

＜チケットのみ＞8,500円（税込）

※未就学児入場不可

※入場時ドリンク代別途必要（東京公演のみ）

※お一人様1公演につき4枚まで（複数公演申込可）

※出演者、演出およびステージの一部が見えにくいお席となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※営利目的の転売禁止

●作品情報

TVアニメ『彼女、お借りします』（第5期）

第5期は2026年4月10日(金)深夜2時23分〜、

MBS・TBS・CBC “アニメイズム”枠ほかにて放送開始！

TBS・MBS・CBC：4月10日より、毎週金曜日深夜1時53分〜

※第1話(満足度49)は4月10日(金)深夜2時23分〜

※第2話(満足度50)は4月17日(金)深夜2時8分〜

RKB：4月13日より、毎週月曜日深夜3時〜

HBC：4月13日より、毎週月曜日深夜2時29分〜

※第1話(満足度49)は4月13日(月)深夜3時1分〜

BS-TBS：4月10日より、毎週金曜日深夜2時30分〜

※第1話(満足度49)は4月13日(月)深夜3時〜

AT-X：4月11日より、毎週土曜日夜11時30分〜

※リピート放送：毎週水曜日午前5時30分〜 / 毎週土曜日午前8時30分〜

4月8日(水)夜10時〜、DMM TVにて地上波2日間先行・最速配信！

dアニメストアにて放送翌日から二次先行配信！

※放送・配信情報は予告なく変更となる場合があります。

＜イントロダクション＞

「週刊少年マガジン」で好評連載中、宮島礼吏による世界累計発行部数1,500万部突破の大人気ラブコメが、待望のTVアニメ第5期に！

清楚可憐な“レンタル”彼女（レンカノ）・水原千鶴のことを家族にも友人にも“本当”の彼女だと紹介してしまった、ダメダメ大学生・木ノ下和也。

嘘だと言い出せないまま“偽り”の関係を続ける和也は、さまざまなイベントを一緒に乗り越えるなかで、次第に千鶴への“本物”の想いを募らせていく。

映画制作のクラウドファンディングを無事成功させ、ついに和也は千鶴への“覚悟”を決める。

一方、やや強引なところがある彼女(仮)・更科瑠夏が、これまで以上に超積極的に和也に迫る……！

さらに、和也と千鶴の“本当”の関係を知る小悪魔的な元カノ・七海麻美が千鶴に急接近する、緊迫した事態も発生！？

周囲を巻き込み、物語はますますヒートアップ！

そして、舞台はハワイアンズへ！！

たった一度の“レンタル”から動き出した和也の“リアル”。

“偽り”の彼女が“本物”になる日は、はたして訪れるのか──！？

【スタッフ】

原作：宮島礼吏（講談社「週刊少年マガジン」連載）

監督：古賀一臣

シリーズ構成：広田光毅

キャラクターデザイン：平山寛菜

音楽：ヒャダイン

音響監督：郄桑 一

美術監督：秋葉みのる

色彩設計：長尾朱美

2Dアートディレクター:麻生剛史

撮影監督：坂井慎太郎

編集：中葉由美子

アニメーション制作：トムス・エンタテインメント／第6スタジオ

【キャスト】

木ノ下和也：堀江 瞬

水原千鶴：雨宮 天

七海麻美：悠木 碧

更科瑠夏：東山奈央

桜沢 墨：高橋李依

八重森みに：芹澤 優

主題歌

OPテーマ：雨宮 天「ノンシナリオ・エチュード」

作詞・作曲：雨宮天 編曲：戸嶋友祐, 川島章裕

EDテーマ：なきごと「204号室」

作詞・作曲: 水上えみり 編曲: 高田真路（chef’s）

＜雨宮天 Profile＞

8月28日生まれの声優 / アーティスト。2011年に開催された第2回ミュージックレインスーパー声優オーディションに合格し、翌年に声優デビュー。主な出演作として、「彼女、お借りします」(水原千鶴)をはじめ、「この素晴らしい世界に祝福を！」(アクア)、「よふかしのうた」(七草ナズナ)、「七つの大罪」(エリザベス)など数々のヒロインを演じる。

2014年に「Skyreach」でソロアーティストとしてもデビュー。2021年にはYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』やTX『テレ東音楽祭』に声優アーティストとして初となる出演を果たし、22年以降は実写CMやドラマに出演するなど活動の幅を広げ続けている。

作詞作曲にも積極的に取り組んでおり、今作「ノンシナリオ・エチュード」が初めてのタイアップ楽曲提供となる。

熱心な歌謡曲ファンとしても知られており、デビュー以来定期的な歌謡曲カバーイベントの開催やカバーアルバムをリリースしており、23年からはディナーショーにも挑戦している。

2015年からは同じく声優の麻倉もも・夏川椎菜とともにユニット「TrySail」(トライセイル)としても活動。これまで横浜アリーナや日本武道館での単独公演を成功させている。2025年5月よりデビュー10周年を迎え、今年5月には単独ライブ「LAWSON presents TrySail 10th Anniversary Live 2026 “Cheers!!!”」を控えている。

©宮島礼吏・講談社／「彼女、お借りします」製作委員会2026

関連リンク

TVアニメ『彼女、お借りします』公式サイト

https://kanokari-official.com/

雨宮天オフィシャルサイト

https://www.sonymusic.co.jp/artist/amamiyasora/